Барнаульцы купили в ZARA подарочные карты к 8 Марта, но магазин уже закрыли

В Барнауле в Instagram ТРЦ GALAXY сообщили о нескольких магазинах, в том числе ZARA, которые сегодня, 6 марта, приостановили свою деятельность.

Напомним, испанская сеть магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Uterque) решила временно прекратить работу в России. Некоторые бренды представлены и в Барнауле.

«С 6 марта магазины Zara, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius и Bershka временно приостанавливают работу. Важно отметить, что компания не уходит с российского рынка. Остальные отделы работают без изменений с 10:00 до 22:00», — сообщили в ТРЦ.

Также указали, что будут «держать в курсе событий и обязательно сообщат о возобновлении работы отделов».

В комментариях к записи выразили сожаление в связи с закрытием отделов.

«А как же подарочные сертификаты, купленные к 8 Марта, например, в ZARA? Кто вернет деньги, если не откроют отделы?» — поинтересовалась местная жительница Ирина.

Ей посоветовали задать вопрос службе клиентского сервиса ZARA по телефону 8 (800) 333-64-30 .

В комментариях ТРЦ предложили открыть отделы российской одежды: «И никакие санкции страшны не будут».

Накануне шведская сеть H&M Group приостановила все продажи в России. В Барнауле закрыли магазины в ТРЦ «Пионер» и GALAXY.