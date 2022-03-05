Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие покидают российский рынок

Inditex не может гарантировать непрерывность операций в России, говорится в сообщении компании, которое приводит «Интерфакс».
Компания также заявила, что планирует разработать специальный план поддержки сотрудников в РФ. Их насчитывается 9 тыс. человек.
Все магазины работают на арендной основе, поэтому компания не понесет существенных финансовых потерь.
Inditex управляет магазинами одежды, обуви и аксессуаров под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Многие из них есть и в Барнауле.
Ранее о приостановке работы в России заявила IKEA.