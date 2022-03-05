Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие покидают российский рынок

Испанская компания Inditex, владелец сетей магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и других, приостанавливает работу магазинов (в том числе онлайн) в России.

Inditex не может гарантировать непрерывность операций в России, говорится в сообщении компании, которое приводит «Интерфакс».

Компания также заявила, что планирует разработать специальный план поддержки сотрудников в РФ. Их насчитывается 9 тыс. человек.

Все магазины работают на арендной основе, поэтому компания не понесет существенных финансовых потерь.

Inditex управляет магазинами одежды, обуви и аксессуаров под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Многие из них есть и в Барнауле.

Ранее о приостановке работы в России заявила IKEA.