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Магазины H&M и официального дилера Apple закрылись в Барнауле (обновлено)

Магазин H&M не открылся для барнаульцев 3 марта. Корреспондент altapress.ru убедился в этом, посетив ТРЦ «Пионер».

Магазин H&M.
Магазин H&M.
altapress.ru

Накануне шведская сеть H&M Group решила приостановить все продажи в России из-за ситуации на Украине. Магазин в ТРЦ «Пионер» и Galaxy не работают.

«H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег», — говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Представители H&M заявили, что следят за ситуацией и находится в контакте с акционерами.

Также известно, что в ТРЦ Galaxy закрылся «re:Store», официальный партнер Apple.

Ранее Apple официально объявила о прекращении продажи своих устройств в России.

Обновлено 13:23

«re:Store» пока еще работает в ТРЦ Galaxy.

&quot;re:Store&quot;, официальный партнер Apple.
«re:Store», официальный партнер Apple.
Анна Зайкова, altapress.ru
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