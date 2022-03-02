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Apple перестала продавать свою технику в России и отключила Apple Pay

Компания Apple прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России и отключила систему платежей Apple Pay.

Apple.
Apple.
СС0

На сайте компании при попытке заказать iPhone, MacBook или другое устройство в графе доставка сообщается, что оно недоступно. Apple в своем заявлении отмечает, что остановлены не только продажи, но экспорт через все каналы сбыта.

Пока неизвестно, идет ли речь о полной блокировке работы сервиса или о прекращение работы с банками, попавшими под санкции, пишет «Лента».

Кроме того, корпорация отключила систему платежей Apple Pay и «другие услуги». Что именно оказалось под запретом, не раскрывается.

В компании отметили, что такое решение приняли из-за российской спецоперации на Украине.

Напомним, 25 февраля Центробанк предупреждал о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт банков, попавших под санкции: банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия».

Вице-премьер Украины Михаил Федоров в конце февраля также просил Apple заблокировать доступ к App Store.

Пока что App Store, подписки Apple Music, TV+, Arcade и другие сервисы компании продолжают работать в России.

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