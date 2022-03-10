«Газированные» цены. Когда и на сколько подорожает Coca-Cola

Цены на напитки Coca-Cola вырастут на 15−30%, пишет «Коммерсант». Отмечается, что компания уже сообщила клиентам о повышении стоимости.
По информации участников рынка HoReCa, газировка подорожает на 15%, соки — на 19%, а кофе — на 30%.
Coca-Cola поднимет цены на напитки с 14 марта.
Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков, подчеркивает издание, предположил: цены на Coca-Cola могут поднять, потому что дорожают ингредиенты и упаковка. Кроме того, это может быть вызвано девальвацией рубля.
Такие тенденции, добавил эксперт, наблюдаются на всем рынке.
Кроме того, стоимость напитков «взлетит» из-за подорожания логистики и возможного отказа Coca-Cola от инвестиций в рекламу.
Компания объединяет такие бренды, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья» и Bonaqua.
Напомним, регулирование цен на важнейшие товары предложили ввести в Госдуме.