«Газированные» цены. Когда и на сколько подорожает Coca-Cola

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Почему цены на Coca-Cola поднимут?

Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков, подчеркивает издание, предположил: цены на Coca-Cola могут поднять, потому что дорожают ингредиенты и упаковка. Кроме того, это может быть вызвано девальвацией рубля.

Такие тенденции, добавил эксперт, наблюдаются на всем рынке.

Кроме того, стоимость напитков «взлетит» из-за подорожания логистики и возможного отказа Coca-Cola от инвестиций в рекламу.