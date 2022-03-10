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«Газированные» цены. Когда и на сколько подорожает Coca-Cola

Компания «Coca-Cola HBC Россия» может повысить цены на свой ассортимент. На сколько и когда подорожают напитки — в материале altapress.ru.

Кока кола.
Кока кола.
Михаил Хаустов
1
На сколько подорожает Coca-Cola?

Цены на напитки Coca-Cola вырастут на 15−30%, пишет «Коммерсант». Отмечается, что компания уже сообщила клиентам о повышении стоимости.

По информации участников рынка HoReCa, газировка подорожает на 15%, соки — на 19%, а кофе — на 30%.

2
Когда Coca-Cola поднимет цены?

Coca-Cola поднимет цены на напитки с 14 марта.

Три четверти банки колка-колы.
Три четверти банки колка-колы.
izismile.com
3
Почему цены на Coca-Cola поднимут?

Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков, подчеркивает издание, предположил: цены на Coca-Cola могут поднять, потому что дорожают ингредиенты и упаковка. Кроме того, это может быть вызвано девальвацией рубля.
Такие тенденции, добавил эксперт, наблюдаются на всем рынке.

Кроме того, стоимость напитков «взлетит» из-за подорожания логистики и возможного отказа Coca-Cola от инвестиций в рекламу.

4
А какие бренды входят в Coca-Cola?

Компания объединяет такие бренды, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья» и Bonaqua.

&quot;Coca-Cola&quot;, &quot;Кола&quot;, газировка.
«Coca-Cola», «Кола», газировка.
pixabay.com/

Напомним, регулирование цен на важнейшие товары предложили ввести в Госдуме.

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