Регулирование цен на важнейшие товары предложили ввести в Госдуме

Профильные комитеты Госдумы готовы внести предложения по госрегулированию цен на продукты, лекарства, детские товары, стройматериалы, бытовую химию, зоотовары и другую продукцию, заявил замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает «Интерфакс».

По его словам, «такая законодательная инициатива профильными комитетами подготовлена, может быть внесена в любой момент».

Однако он предложил проработать ее с правительством. В том числе парламентарий считает необходимым правительству «описать весь перечень регулируемых товаров».

Таблетки. Лекарства. CC0

В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что «предлагая меры регулирования, нужно иметь ввиду, что когда применяется нерыночное регулирование цен, то обратной стороной может стать дефицит товаров».

Поэтому Жуков предложил «взаимодействовать с правительством по номенклатуре, мерам, которыми хотим демпировать рост цен».

Между тем на фоне ажиотажа в Алтайском крае подскочила цена почти на всю сельхозпродукцию.