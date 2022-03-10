Регулирование цен на важнейшие товары предложили ввести в Госдуме

По его словам, «такая законодательная инициатива профильными комитетами подготовлена, может быть внесена в любой момент».
Однако он предложил проработать ее с правительством. В том числе парламентарий считает необходимым правительству «описать весь перечень регулируемых товаров».
В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что «предлагая меры регулирования, нужно иметь ввиду, что когда применяется нерыночное регулирование цен, то обратной стороной может стать дефицит товаров».
Поэтому Жуков предложил «взаимодействовать с правительством по номенклатуре, мерам, которыми хотим демпировать рост цен».
Между тем на фоне ажиотажа в Алтайском крае подскочила цена почти на всю сельхозпродукцию.