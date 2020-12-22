Галерея на футболке. Как барнаульские мастера превращают базовую одежду в авторскую

Барнаульские кастомайзеры (так называют мастеров росписи одежды) уверяют: на футболках, джинсах и даже носках можно рисовать что угодно. Какой принт прославит бизнес и легко ли ручной «печати» соревноваться с машинной — разбирался altapress.ru.

Быстро , но редко

«На чем я только ни рисовала», — смеется владелица арт-студии Donyana Яна Доня. Обычно у девушки заказывают портреты, но не отказывается она и от росписи джинсовок. «Выполнить работу качественно, — признается она, — не так уж сложно. Принт на куртке не отнимает много времени. Бывает, укладываюсь в шесть-семь часов».

Владелица студии «Donyana» Яна Доня. Ирина Пергаева.

Расписанную одежду у художницы заказывают нечасто — апреля по август, когда на улице тепло. Это дело сезонное. А вот плетеная корзина с акриловыми красками по ткани стоит рядом на тумбе всегда.

Краски по ткани. Ирина Пергаева.

Ориентировочные цены на расходники для росписи: акриловые краски по текстилю — от 110 руб. за банку; кисти — от 68 руб.; контуры по ткани — от 132 руб. за тюбик.

Из старого в ретро

Для кастомизации подходит любая джинса — и новая, и с потертостями. По словам Яны, заказчица приносила ей куртку отца, купленную больше двадцати лет назад.

Кисти. Ирина Пергаева.

Яна Доня,

владелица арт-студии Donyana:

— С годами деним становится интереснее. Этакий потертый винтаж. Разрисовывать его — одно удовольствие!

Ориентировочная цена на роспись джинсовой куртки — от 3,5 тыс. руб.

Для кинолюбов и мультиманов

У каждой расписанной вещи есть своя фишка, и принт с объемными цветами или птицами — далеко не верх фантазии. В Donyana на куртках уже изображали и героев сериала «Южный парк», и Железного человека.

16-летние Екатерина Суслова и Оксана Шубная, создательницы бренда Art Avocado, тоже любят рисовать мультяшек.

Екатерина Суслова,

художница:

— Персонажей, нарисованных акрилом, мы любим. Пару месяцев назад портфолио пополнилось футболкой с Гомером Симпсоном. А еще нам нравится рисовать Скуби-Ду.

Art Avocado делает принты на аксессуарах, худи, футболках, дениме и носках. Цены на роспись начинаются от 500 рублей. За месяц юные бизнес-вумен успевают обработать семь-десять заказов.

Невостребованная синтетика

Начинающий мастер Яна Смолик, которая пока рисует друзьям и знакомым, считает, что самая популярная для росписи вещь — хлопковая футболка. Чуть ниже в рейтинге находятся джинсы. Это базовые, носибельные вещи, и в гардеробе их обычно много. К тому же джинсы могут быть совершенно одинаковыми, поэтому их хочется разнообразить.

— Где и какие вещи покупать для росписи? — Рекомендую искать в магазинах Zara, «Твое», Koton, Sinsay, Zolla, H&M. Там (и не только) продается одежда из приятного к телу 100-процентного хлопка, на который хорошо ложится краска. Кроме того, клиент может принести мне вещь из своего гардероба. Нередко так и происходит.

Носочное искусство и интерес к стирке

Яна Смолик кастомизирует и носки. На одних парах изображает обидчивых авокадо с глазками и ожившие в голубом небе тучки, на других эффектно распыляет краску кистью. Последний способ почти не отнимает времени. «Зато в результате, — показывает художница, — смотрится отлично».

Яна Смолик,

кастомайзер:

— Носки я в основном расписываю для себя. Пробую новые техники, испытываю принты на прочность. Внимание изделия, конечно, привлекают. И сколько же вопросов мне задавали летом! Все спрашивают: «А можно стирать?» Почему-то люди не доверяют краске, волнуются, что испортят одежду, превратят ее в одноразовую. Этого не произойдет.

Факт Роспись носков также предлагает Art Avocado. Одна из техник, которой мастера пользуются для нанесения рисунка, — тай-дай. Это узелковое окрашивание, схожее с «варенкой».

Крохам — красоту

Неплохим спросом, как отмечают спикеры, пользуется ручная роспись детских вещей.

Кастомайзер Ирина Винокурова объясняет: «Кто-то расписывает джинсу, кто-то окрашивает ткань в ультрамодной технике тай-дай. Мастера рисуют на футболках, куртках, подушках, колясках и многом другом. Я выбрала кастомизацию одежды для малышей потому, что сама мама. Ко мне притягивается соответствующая аудитория заказчиков. Да и какой родитель не захочет красиво нарядить ребенка!»

Всем вокруг

Ирина делится: до декретного отпуска она работала начальником экономического отдела. Рисовать решила для своих детей, чтобы радовать их.

Ирина Винокурова,

кастомайзер:

— Я изучила информацию блогеров-мастеров на YouTube и в Instagram, купила нужные материалы и приступила к творчеству. Сначала расписывала одежду для своих, домашних. Затем моей работой заинтересовались друзья, знакомые и друзья друзей… И вот я уже принимаю заказы от незнакомцев.

Ирина изображает на детских вещах героев мультфильмов, машинки, цветы, единорогов, зайчиков и милых букашек. То же самое может повторить и для взрослых, которые обращаются за семейными луками.

Цифра От 3 до 14 дней уходит на создание рисунка по ткани.

«В художках этому не учат». Любой ли человек может быть кастомайзером?

«У меня нет художественного образования», — говорит Ирина Винокурова. И добавляет: — Чтобы расписать футболку, надо прочитать инструкцию на баночке с краской. Прежде чем взять заказ, придется дополнительно оценить свои навыки и умения, осознать ответственность. Важно помнить, что роспись одежды — это не «корочки», а состояние души.

Гипсовая голова. Ирина Пергаева.

«Зависит от размера». Какая упаковка?

Оксана Шубная и Екатерина Суслова запечатывают готовые изделия в крафт-пакеты с наклейками в виде авокадо и штамповкой. Упаковка, говорят они, входит в стоимость заказа. Поэтому затраты (до 35 руб.) на нее окупаются.

Упаковка. Наклейки. www.instagram.com/artavocadoclothes/

Дороже стоят пакеты для объемных свитшотов. Самая недорогая упаковка — около 3 рублей — у носков.

«Выход один». Что делать , если рисунок не устроил заказчика?

Такое, делится Яна Доня, случается редко: «У меня был всего один случай, когда клиенту не понравилась работа. Тогда я учла его пожелания и переделала рисунок. По-моему, это правильно».

«Тяжело превзойти». Ручная роспись или машинная печать?

«Кастомизация одежды — большой труд. За него, — рассказывает Ирина Винокурова, — не всякий готов платить соответственно».

В крае, объясняет мастер, цены на роспись связаны с уровнем жизни населения. В крупных регионах они выше в 2−3 раза.

Ирина Винокурова,

кастомайзер: