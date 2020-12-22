Галерея на футболке. Как барнаульские мастера превращают базовую одежду в авторскую

Быстро, но редко
«На чем я только ни рисовала», — смеется владелица арт-студии Donyana Яна Доня. Обычно у девушки заказывают портреты, но не отказывается она и от росписи джинсовок. «Выполнить работу качественно, — признается она, — не так уж сложно. Принт на куртке не отнимает много времени. Бывает, укладываюсь в шесть-семь часов».
Расписанную одежду у художницы заказывают нечасто — апреля по август, когда на улице тепло. Это дело сезонное. А вот плетеная корзина с акриловыми красками по ткани стоит рядом на тумбе всегда.
Ориентировочные цены на расходники для росписи:
акриловые краски по текстилю — от 110 руб. за банку;
кисти — от 68 руб.;
контуры по ткани — от 132 руб. за тюбик.
Из старого в ретро
Для кастомизации подходит любая джинса — и новая, и с потертостями. По словам Яны, заказчица приносила ей куртку отца, купленную больше двадцати лет назад.
Яна Доня,
владелица арт-студии Donyana:
— С годами деним становится интереснее. Этакий потертый винтаж. Разрисовывать его — одно удовольствие!
Ориентировочная цена на роспись джинсовой куртки — от 3,5 тыс. руб.
Для кинолюбов и мультиманов
У каждой расписанной вещи есть своя фишка, и принт с объемными цветами или птицами — далеко не верх фантазии. В Donyana на куртках уже изображали и героев сериала «Южный парк», и Железного человека.
16-летние Екатерина Суслова и Оксана Шубная, создательницы бренда Art Avocado, тоже любят рисовать мультяшек.
Екатерина Суслова,
художница:
— Персонажей, нарисованных акрилом, мы любим. Пару месяцев назад портфолио пополнилось футболкой с Гомером Симпсоном. А еще нам нравится рисовать Скуби-Ду.
Art Avocado делает принты на аксессуарах, худи, футболках, дениме и носках. Цены на роспись начинаются от 500 рублей. За месяц юные бизнес-вумен успевают обработать семь-десять заказов.
Невостребованная синтетика
Начинающий мастер Яна Смолик, которая пока рисует друзьям и знакомым, считает, что самая популярная для росписи вещь — хлопковая футболка. Чуть ниже в рейтинге находятся джинсы. Это базовые, носибельные вещи, и в гардеробе их обычно много. К тому же джинсы могут быть совершенно одинаковыми, поэтому их хочется разнообразить.
— Где и какие вещи покупать для росписи?
— Рекомендую искать в магазинах Zara, «Твое», Koton, Sinsay, Zolla, H&M. Там (и не только) продается одежда из приятного к телу 100-процентного хлопка, на который хорошо ложится краска. Кроме того, клиент может принести мне вещь из своего гардероба. Нередко так и происходит.
Носочное искусство и интерес к стирке
Яна Смолик кастомизирует и носки. На одних парах изображает обидчивых авокадо с глазками и ожившие в голубом небе тучки, на других эффектно распыляет краску кистью. Последний способ почти не отнимает времени. «Зато в результате, — показывает художница, — смотрится отлично».
Яна Смолик,
кастомайзер:
— Носки я в основном расписываю для себя. Пробую новые техники, испытываю принты на прочность. Внимание изделия, конечно, привлекают. И сколько же вопросов мне задавали летом! Все спрашивают: «А можно стирать?» Почему-то люди не доверяют краске, волнуются, что испортят одежду, превратят ее в одноразовую. Этого не произойдет.
Факт
Роспись носков также предлагает Art Avocado. Одна из техник, которой мастера пользуются для нанесения рисунка, — тай-дай. Это узелковое окрашивание, схожее с «варенкой».
Крохам — красоту
Неплохим спросом, как отмечают спикеры, пользуется ручная роспись детских вещей.
Кастомайзер Ирина Винокурова объясняет: «Кто-то расписывает джинсу, кто-то окрашивает ткань в ультрамодной технике тай-дай. Мастера рисуют на футболках, куртках, подушках, колясках и многом другом. Я выбрала кастомизацию одежды для малышей потому, что сама мама. Ко мне притягивается соответствующая аудитория заказчиков. Да и какой родитель не захочет красиво нарядить ребенка!»
Всем вокруг
Ирина делится: до декретного отпуска она работала начальником экономического отдела. Рисовать решила для своих детей, чтобы радовать их.
Ирина Винокурова,
кастомайзер:
— Я изучила информацию блогеров-мастеров на YouTube и в Instagram, купила нужные материалы и приступила к творчеству. Сначала расписывала одежду для своих, домашних. Затем моей работой заинтересовались друзья, знакомые и друзья друзей… И вот я уже принимаю заказы от незнакомцев.
Ирина изображает на детских вещах героев мультфильмов, машинки, цветы, единорогов, зайчиков и милых букашек. То же самое может повторить и для взрослых, которые обращаются за семейными луками.
Цифра
От 3 до 14 дней уходит на создание рисунка по ткани.
«В художках этому не учат». Любой ли человек может быть кастомайзером?
«У меня нет художественного образования», — говорит Ирина Винокурова. И добавляет: — Чтобы расписать футболку, надо прочитать инструкцию на баночке с краской. Прежде чем взять заказ, придется дополнительно оценить свои навыки и умения, осознать ответственность. Важно помнить, что роспись одежды — это не «корочки», а состояние души.
«Зависит от размера». Какая упаковка?
Оксана Шубная и Екатерина Суслова запечатывают готовые изделия в крафт-пакеты с наклейками в виде авокадо и штамповкой. Упаковка, говорят они, входит в стоимость заказа. Поэтому затраты (до 35 руб.) на нее окупаются.
Дороже стоят пакеты для объемных свитшотов. Самая недорогая упаковка — около 3 рублей — у носков.
«Выход один». Что делать, если рисунок не устроил заказчика?
Такое, делится Яна Доня, случается редко: «У меня был всего один случай, когда клиенту не понравилась работа. Тогда я учла его пожелания и переделала рисунок. По-моему, это правильно».
«Тяжело превзойти». Ручная роспись или машинная печать?
«Кастомизация одежды — большой труд. За него, — рассказывает Ирина Винокурова, — не всякий готов платить соответственно».
В крае, объясняет мастер, цены на роспись связаны с уровнем жизни населения. В крупных регионах они выше в 2−3 раза.
Ирина Винокурова,
кастомайзер:
— Иногда приходится конкурировать не с мастерами, а с печатными студиями. Это сложно. Поэтому, чтобы обеспечить себя работой и расширить портфолио, мы снижаем стоимость изделий.