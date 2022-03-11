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Экономика

«Ашан», Metro и Globus опровергли слухи об уходе из России

Гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли слухи о том, что они уходят с российского рынка на фоне санкций.

Буквы "Ашан" на ТРЦ Galaxy.
Буквы "Ашан" на ТРЦ Galaxy.
skyscrapercity.com

В «Ашане» заявили, что удивлены появившимися слухами, доверять которым нет оснований. В пресс-службе ретейлера заявили, что магазины продолжают работать как обычно.

Также в обычном режиме работают все магазины Metro. Сеть планирует продолжать работу в России. Как сообщили ТАСС представители пресс-службы, компания предусмотрела необходимый запас товаров и отлаживает цепочки поставок.

В пресс-службе Globus агентству РИА Новости назвали эту информацию фейком.

Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме согласно существующим договоренностям, пишет bfm.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях.

В Барнауле работает два гипермаркета «Ашан» и один Metro.

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