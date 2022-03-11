«Ашан», Metro и Globus опровергли слухи об уходе из России

В «Ашане» заявили, что удивлены появившимися слухами, доверять которым нет оснований. В пресс-службе ретейлера заявили, что магазины продолжают работать как обычно.
Также в обычном режиме работают все магазины Metro. Сеть планирует продолжать работу в России. Как сообщили ТАСС представители пресс-службы, компания предусмотрела необходимый запас товаров и отлаживает цепочки поставок.
В пресс-службе Globus агентству РИА Новости назвали эту информацию фейком.
Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме согласно существующим договоренностям, пишет bfm.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях.
В Барнауле работает два гипермаркета «Ашан» и один Metro.