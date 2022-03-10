Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с членами правительства отметил, что кабмин тщательно следит за тем, как большинство иностранных компаний приостанавливают работу.

«Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест», — пояснил Мишустин.

Путин поддержал идею и заявил, что Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.

«Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков… российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что в России достаточно легальных рыночных инструментов: «Никакого произвола здесь нет необходимости допускать, найдем легальные решения этих вопросов».

Ранее в России подготовили список компаний, которые могут национализировать из-за ухода из страны. После этого в США заявили, что ответят России, если она начнет конфискацию имущества уходящих компаний.