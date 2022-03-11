Жители Алтайского края собрали огромную посылку российским военным на Украину

Активисты и простые жители Рубцовска и района собрали кучу коробок для солдат Сибирского военного округа, которые участвуют в спецоперации на Украине, пишет Mash Siberia .

Идею предложил совет отцов города, чтобы «не просто написать» где-то букву Z, а помочь материально — вещам. Когда об акции узнали жители, то стали везти конфеты, печенье, сгущенку, чай и кофе, носки и средства гигиены.

Несколько школ и детсадов положили в посылки рисунки. Коробок уже набралось больше, чем помещается в газель.

Люди уверены, что военным будет приятно получить поддержку.

Собранное отвезут в военную часть 6720, откуда спецбортом посылку доставят адресатам.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в частях, участвующих в спецоперации на Украине.