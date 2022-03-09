9 марта
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Жизнь

Минобороны РФ подтвердило попадание срочников в плен на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в частях, участвующих в спецоперации на Украине, пишет РБК.

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«Обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас «практически все» срочники уже выведены в Россию, однако несколько человек были захвачены в плен на Украине.

«В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — отметил Конашенков.


Примечательно, что ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии российских срочников на Украине.

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу», — указал накануне Путин.

Как уточняет Mash, перед спецоперацией президенту доложили о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.

Теперь военная прокуратура выяснит, почему указание президента не выполнили, но при этом доложили о выполнении.

«По поручению президента в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее Путин назвал условие приостановки спецоперации на Украине.

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