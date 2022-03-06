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Политика

Путин назвал условие приостановки спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал условия приостановки спецоперации на Украине, сообщают на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин рассказал Эрдогану о ходе спецоперации и ее соответствии с графиком, а также подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи.

«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В связи с этим подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России. Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», — назвали в Кремле итоги разговора.

Президент России подчеркнул, что российские военные делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан.

«На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве „живого щита“ гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники», — говорится в сообщении.

Эрдоган, как указали в Кремле, дал критическую оценку «набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры».

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