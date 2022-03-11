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Экономика

Разгона инфляции до 20% в этом году ожидают аналитики

Инфляция в РФ в текущем году может составить 20%. Такое мнение высказали аналитики в ходе ежемесячного опроса, проводимого Центробанком, сообщает «Интерфакс».

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.
Анна Зайкова

«В мартовском опросе прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 14,5 п.п., до 20,0%, на 2023 год — на 4,0 п. п, до 8,0%, а на 2024 год — на 0,8 п. п, до 4,8%", — говорится в опросе ЦБ.

Эксперты ожидают снижения ВВП на 8% в этом году, в последующие два года показатель вырастет на 1−1,5%, пишет bfm.ru.

Оценки значительно отличаются от февральских прогнозов. Это связано с кардинальным изменением экономических условий в последние недели.

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил в комментарии, что меры, принимаемые ЦБ и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.

Ранее сообщалось, на сколько ускорилась инфляция в России и какие товары значительно подорожали.

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