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Потребитель

На сколько ускорилась инфляция в России и какие товары значительно подорожали

С начала года потребительские цены в России выросли на 3,46%, а с начала марта — на 1,26%. Рассказываем, какая инфляция наблюдается в стране и что за товары подорожали сильнее всего.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1
Какая инфляция наблюдается в России?

Как сообщает ТАСС, в годовом выражении инфляция на 4 марта составила 9,99% (при расчетах использованы среднесуточные данные за этот и прошлый годы на аналогичные данные).

Годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,15% против 8,73% в январе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,17%, следует из данных Росстата.

2
Какие продовольственные товары сильно подорожали?

Информация Росстата, подчеркивает издание, показывает: овощные консервы для детского питания подорожали на 2,4%, соль — на 1,5%, маргарин — на 1,2%, сухие молочные смеси для детского питания и рис — на 1,1%, говядина и фруктово-ягодные консервы — на 1%.

Соль.
Соль.
CC0

Кроме того, на 0,9% выросли в цене шоколадные конфеты, вермишель и макаронные изделия, на 0,8% — пастеризованное молоко, пшено и печенье, на 0,7% — черный чай, на 0,6% — на творог и вареную колбасу, на 0,5% — на сметану, стерилизованное молоко, гречневую крупу и водку.

Также повысилась стоимость хлеба из пшеничной и ржаной муки, сычужных сыров, мясных консерв для детского питания, полукопченой и варено-копченой колбасы, свинины, баранины, мороженой рыбы, сосисок и сарделек.

Ценник на сахарный песок в среднем по стране увеличили на 3,3%, на подсолнечное масло — на 0,7%, на сливочное масло — на 0,5%, а на куриные яйца — на 0,4%.

3
А фрукты с овощами подорожали?

Да. Фрукты с овощами подорожали:

  • помидоры — на 7,7%;
  • бананы — на 7,2%;
Средних размеров банан.
Средних размеров банан.
izismile.com
  • белокочанная капуста — на 3%;
  • морковь — на 2,6%;
  • яблоки — на 1,6%;
  • репчатый лук — на 1,3%;
  • столовая свекла — на 1,1%;
  • картофель — на 0,5%.
4
А на какие продукты цены снизились?

На 0,9% снизились цены на огурцы, а мясо кур подешевело на 0,1%.

5
Какие непродовольственные товары подорожали?

В России подорожали медикаменты:

  • Левомеколь — на 6,1%;
  • Поливитамины — на 5,9%;
Таблетки.
Таблетки.
ССО.
  • Эргоферон — на 5,3%;
  • Ренгалин — на 5,1%;
  • Нимесулид — на 5%;
  • Метамизол натрия — на 4,6%;
  • Комбинированные анальгетики и Корвалол — на 4,5%;
  • Валидол — на 3,6%;
  • Аллохол — на 2,7%.

Поднялись цены на бумажные подгузники, пеленки для новорожденных, зубные пасты, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, стиральные порошки, гигиенические прокладки, туалетное мыло, спички, зубные щетки и сухие корма для животных.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
Открытые источники.

На 14,6% подорожали электропылесосы, на 9,6% — пылесосы, на 0,2−0,6% — джинсы, футболки, детские спортивные костюмы, мужские носки, колготки и сигареты.

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