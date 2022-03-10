На сколько ускорилась инфляция в России и какие товары значительно подорожали

Как сообщает ТАСС, в годовом выражении инфляция на 4 марта составила 9,99% (при расчетах использованы среднесуточные данные за этот и прошлый годы на аналогичные данные).
Годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,15% против 8,73% в январе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,17%, следует из данных Росстата.
Информация Росстата, подчеркивает издание, показывает: овощные консервы для детского питания подорожали на 2,4%, соль — на 1,5%, маргарин — на 1,2%, сухие молочные смеси для детского питания и рис — на 1,1%, говядина и фруктово-ягодные консервы — на 1%.
Кроме того, на 0,9% выросли в цене шоколадные конфеты, вермишель и макаронные изделия, на 0,8% — пастеризованное молоко, пшено и печенье, на 0,7% — черный чай, на 0,6% — на творог и вареную колбасу, на 0,5% — на сметану, стерилизованное молоко, гречневую крупу и водку.
Также повысилась стоимость хлеба из пшеничной и ржаной муки, сычужных сыров, мясных консерв для детского питания, полукопченой и варено-копченой колбасы, свинины, баранины, мороженой рыбы, сосисок и сарделек.
Ценник на сахарный песок в среднем по стране увеличили на 3,3%, на подсолнечное масло — на 0,7%, на сливочное масло — на 0,5%, а на куриные яйца — на 0,4%.
Да. Фрукты с овощами подорожали:
- помидоры — на 7,7%;
- бананы — на 7,2%;
- белокочанная капуста — на 3%;
- морковь — на 2,6%;
- яблоки — на 1,6%;
- репчатый лук — на 1,3%;
- столовая свекла — на 1,1%;
- картофель — на 0,5%.
На 0,9% снизились цены на огурцы, а мясо кур подешевело на 0,1%.
В России подорожали медикаменты:
- Левомеколь — на 6,1%;
- Поливитамины — на 5,9%;
- Эргоферон — на 5,3%;
- Ренгалин — на 5,1%;
- Нимесулид — на 5%;
- Метамизол натрия — на 4,6%;
- Комбинированные анальгетики и Корвалол — на 4,5%;
- Валидол — на 3,6%;
- Аллохол — на 2,7%.
Поднялись цены на бумажные подгузники, пеленки для новорожденных, зубные пасты, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, стиральные порошки, гигиенические прокладки, туалетное мыло, спички, зубные щетки и сухие корма для животных.
На 14,6% подорожали электропылесосы, на 9,6% — пылесосы, на 0,2−0,6% — джинсы, футболки, детские спортивные костюмы, мужские носки, колготки и сигареты.