На сколько ускорилась инфляция в России и какие товары значительно подорожали

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Какие продовольственные товары сильно подорожали?

Информация Росстата, подчеркивает издание, показывает: овощные консервы для детского питания подорожали на 2,4%, соль — на 1,5%, маргарин — на 1,2%, сухие молочные смеси для детского питания и рис — на 1,1%, говядина и фруктово-ягодные консервы — на 1%.

Соль. CC0

Кроме того, на 0,9% выросли в цене шоколадные конфеты, вермишель и макаронные изделия, на 0,8% — пастеризованное молоко, пшено и печенье, на 0,7% — черный чай, на 0,6% — на творог и вареную колбасу, на 0,5% — на сметану, стерилизованное молоко, гречневую крупу и водку.

Также повысилась стоимость хлеба из пшеничной и ржаной муки, сычужных сыров, мясных консерв для детского питания, полукопченой и варено-копченой колбасы, свинины, баранины, мороженой рыбы, сосисок и сарделек.

Ценник на сахарный песок в среднем по стране увеличили на 3,3%, на подсолнечное масло — на 0,7%, на сливочное масло — на 0,5%, а на куриные яйца — на 0,4%.