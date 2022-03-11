Visa и Mastercard с телефона не сработают. Власти Барнаула рассказали, как теперь оплачивать проезд

С 11 марта проезд в общественном транспорте Барнаула стало невозможно оплатить виртуальными картами Visa и Mastercard. В администрации города рассказали , какие есть варианты оплаты.

Воспользоваться виртуальными картами платежных систем Visa и Mastercard нельзя независимо от банка-эмитента, выпустившего карту, и платежного сервиса, установленного на телефон.

Но это не влияет на работу пластиковых банковских карт. Как и прежде, оплатить поездку можно по пластиковой бесконтактной банковской карте любого банка, независимо от платежной системы, или по виртуальным банковским картам «Мир».

Кроме того, за проезд можно платить с помощью транспортных карт, брелоков или браслетов. В таком случае можно и сэкономить от 4 рублей — в зависимости от выбранного тарифа. Подробнее об этом — на сайте МУП «Центртранс» Барнаула.