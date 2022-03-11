Россияне бросились скупать и продавать криптовалюту

На фоне жесткого кризиса финансовой системы РФ и ограничений, наложенных на оборот доллара и евро, резко вырос спрос населения на криптовалюту, узнал « Коммерсант ».

Сейчас цифровая валюта в первую очередь используется для вывода средств за рубеж. Аналитики считают, что регуляторам вряд ли удастся эффективно предотвратить подобные операции.

Открытая статистика по таким показателям не публикуется, однако, по словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, участники видят рост объемов операций клиентов в три-пять раз, причем не столько с биткойнами, сколько со стейблкойнами, в частности Tether (USDT; криптовалюта, привязанная к курсу доллара).

Инвесторы рассматривают их как простой способ быстро выйти в валюту за границей.

Увеличился поток клиентов в физические офисы продаж криптовалюты, указал Некрасов.

Туда, со слов эксперта, приходят граждане с крупными суммами (сотни тысяч долларов) и сразу консультируются по вопросу, как выходить из крипты в фиат после выезда за рубеж.

Калькулятор. Документы. СС0

Маркетинговый директор Cryptorg Андрей Подолян также фиксирует рост объема купли и продажи криптовалют — особенно на p2p-площадках.

Аналитик EXANTE Владимир Ананьев уточнил, что криптовалюта в таком случае покупается у человека, который готов ее продать, а площадка выступает гарантом.

Боты

Однако, как отмечает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский, сейчас активизировались «различного рода мошенники», а потому стоит с осторожностью относиться к связанным с криптовалютами обменникам и Telegram-ботам.

Ранее китайский миллиардер посоветовал России не запрещать криптовалюты.