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Экономика

Не запрещать криптовалюты посоветовал России китайский миллиардер

Один из самых богатых людей Азии, основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао посоветовал России не запрещать криптовалюты.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

Об этом китайский миллиардер сказал на конференции РБК-Крипто в Москве.

Чжао считает, что нужно не запрещать, а грамотно регулировать данный рынок, пишет Lenta.ru.

«Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития», — отметил бизнесмен.

Он также выразил мнение, что криптовалюта — лучшая форма денег. В будущем она позволит оказывать услуги в любой отрасли экономики.

Современные криптобиржи уделяют много внимания безопасности проведения торгов и происхождению средств клиентов, добавил Чжао.

С идеей о запрете операций с криптовалютами и их майнинга ранее выступил Банк России, пишет bfm.ru.

Минфин России сообщил, что выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил ее в правительство.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики.

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