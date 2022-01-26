Не запрещать криптовалюты посоветовал России китайский миллиардер

Один из самых богатых людей Азии, основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао посоветовал России не запрещать криптовалюты.

Об этом китайский миллиардер сказал на конференции РБК-Крипто в Москве.

Чжао считает, что нужно не запрещать, а грамотно регулировать данный рынок, пишет Lenta.ru.

«Если страна не принимает криптовалюту, то теряет возможность для динамики и развития», — отметил бизнесмен.

Он также выразил мнение, что криптовалюта — лучшая форма денег. В будущем она позволит оказывать услуги в любой отрасли экономики.

Современные криптобиржи уделяют много внимания безопасности проведения торгов и происхождению средств клиентов, добавил Чжао.

С идеей о запрете операций с криптовалютами и их майнинга ранее выступил Банк России, пишет bfm.ru.

Минфин России сообщил, что выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил ее в правительство.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики.