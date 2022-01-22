Павле Дуров заявил, что запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики

Запрете криптовают в России приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, считает основатель Telegram Павел Дуров.

Россия пока остается в лидерах по количеству специалистов блокчейн-индустрии, а «вдумчивое регулирование» поможет стране стать одним из крупных игроков новой экономики, считает Дуров.

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал он в Telegram.

Ранее Центробанк предложил запретить большинство операций с криптовалютами в России — майнинг, выпуск, обращение и обмен.

ЦБ подчеркивает, что криптовалюта похожа на пирамиду, так как зависит от информационного фона. Биржи, уточняется, «нередко становятся объектами хакерских атак», и россияне могут потерять вложения.