Теория вероятности. Может ли в России произойти дефолт

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А на сколько ускорилась инфляция?

Ранее стало известно, что инфляция в годовом выражении на 4 марта составила 9,99% (при расчетах использованы среднесуточные данные за этот и прошлый годы на аналогичные данные).

Деньги. unsplash.com

Годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,15% против 8,73% в январе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,17%, следует из данных Росстата.