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Экономика

Теория вероятности. Может ли в России произойти дефолт

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева спрогнозировала, может ли Россия пострадать от дефолта в ближайшее время. Подробнее об этом — в разборе altapress.ru.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1
Дефолт вероятен в России?

Да. Георгиева заявила в интервью CNBC, что дефолт в России возможен.

«Что касается дефолта, более это не является невероятным событием», — подчеркнула глава МВФ.

2
Главные причины: почему может произойти дефолт?

По словам Кристалины Георгиевой, «беспрецедентные санкции толкнули страну в рецессию (спад в экономике. — Прим. ред.

Эта рецессия будет «глубокой», уверена эксперт. Она — дополнение к резкому сокращению российской экономики.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта. — Прим. ред.), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас», — сказала Георгиева.

3
А на сколько ускорилась инфляция?

Ранее стало известно, что инфляция в годовом выражении на 4 марта составила 9,99% (при расчетах использованы среднесуточные данные за этот и прошлый годы на аналогичные данные).

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,15% против 8,73% в январе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,17%, следует из данных Росстата.

4
Какой «разгон» инфляции ожидают в России?

Инфляция в России в 2022-м может достичь 20%. Такое мнение высказали аналитики в ходе ежемесячного опроса Центробанка.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«В мартовском опросе прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 14,5 п.п., до 20,0%, на 2023 год — на 4,0 п. п, до 8,0%, а на 2024 год — на 0,8 п. п, до 4,8%", — говорится в опросе ЦБ.

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