Свежайшие меры. Как граждан и бизнес будут поддерживать в России

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Пенсии и «социалка»

Путин разрешил правительству назначать размер соцдоплаты к пенсии выше установленного уровня. Об этом сообщается в новом законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», опубликованном на сайте правовой информации.

Кроме того, дополнительно индексировать социальные пенсии и фиксированную выплату к страховой пенсии сможет Кабмин.

Отмечается, что правительство также получило право определять, как исчислять и устанавливать МРОТ с прожиточным минимумом, а Кабмин — осуществлять правовое регулирование в сфере социальной помощи, соцзащиты, предоставления социальных услуг, социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.