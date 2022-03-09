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Экономика

Свежайшие меры. Как граждан и бизнес будут поддерживать в России

Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса. Подробнее о том, как будут помогать россиянам, — в разборе altapress.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1
Пенсии и «социалка»

Путин разрешил правительству назначать размер соцдоплаты к пенсии выше установленного уровня. Об этом сообщается в новом законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», опубликованном на сайте правовой информации.
Кроме того, дополнительно индексировать социальные пенсии и фиксированную выплату к страховой пенсии сможет Кабмин.

Отмечается, что правительство также получило право определять, как исчислять и устанавливать МРОТ с прожиточным минимумом, а Кабмин — осуществлять правовое регулирование в сфере социальной помощи, соцзащиты, предоставления социальных услуг, социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.

2
Тарифы на ОСАГО

Банку России Владимир Путин временно позволил пересматривать тарифы на ОСАГО.

Какими будут новые тарифы ОСАГО.
Какими будут новые тарифы ОСАГО.
СС0

Теперь ЦБ сможет делать это чаще, чем раз в год.
Так, у регулятора появилась возможность более оперативно реагировать и корректировать пределы тарифного коридора (или коэффициенты) без привязки к времени последнего изменения.

3
О кредитных каникулах

Малому и среднему бизнесу президент дал право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Чтобы получить их, заемщики, заключившие договор до 1 марта, должны обратиться к кредитору с 1 марта по 30 сентября.

Кстати, каникулы предоставят тем, чьи доходы снизились больше чем на 30%. При этом размер кредита не должен превышать предельного уровня, установленного правительством.

Кредит.
Кредит.
СС0

Уточняется, что отсрочить или уменьшить платежи можно на срок до полугода.

4
Мораторий на проверки и уплата взносов

Согласно новому закону, правительство сможет:

  • продлевать сроки уплаты страховых взносов;
  • вводить дополнительные основания для отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей.

Документ допускает и мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а в сфере IT — до конца 2024-го.

5
Госзакупки

Правительству, регионам и муниципалитетам разрешили менять существенные условия контракта — предмет, цену, срок и порядок оплаты — при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Кабмин сможет устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

Еще закон повысил максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для одного пациента с 1 до 1,5 млн рублей.

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