Свежайшие меры. Как граждан и бизнес будут поддерживать в России

Путин разрешил правительству назначать размер соцдоплаты к пенсии выше установленного уровня. Об этом сообщается в новом законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», опубликованном на сайте правовой информации.
Кроме того, дополнительно индексировать социальные пенсии и фиксированную выплату к страховой пенсии сможет Кабмин.
Отмечается, что правительство также получило право определять, как исчислять и устанавливать МРОТ с прожиточным минимумом, а Кабмин — осуществлять правовое регулирование в сфере социальной помощи, соцзащиты, предоставления социальных услуг, социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.
Банку России Владимир Путин временно позволил пересматривать тарифы на ОСАГО.
Теперь ЦБ сможет делать это чаще, чем раз в год.
Так, у регулятора появилась возможность более оперативно реагировать и корректировать пределы тарифного коридора (или коэффициенты) без привязки к времени последнего изменения.
Малому и среднему бизнесу президент дал право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Чтобы получить их, заемщики, заключившие договор до 1 марта, должны обратиться к кредитору с 1 марта по 30 сентября.
Кстати, каникулы предоставят тем, чьи доходы снизились больше чем на 30%. При этом размер кредита не должен превышать предельного уровня, установленного правительством.
Уточняется, что отсрочить или уменьшить платежи можно на срок до полугода.
Согласно новому закону, правительство сможет:
- продлевать сроки уплаты страховых взносов;
- вводить дополнительные основания для отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей.
Документ допускает и мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а в сфере IT — до конца 2024-го.
Правительству, регионам и муниципалитетам разрешили менять существенные условия контракта — предмет, цену, срок и порядок оплаты — при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.
Кабмин сможет устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.
Еще закон повысил максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для одного пациента с 1 до 1,5 млн рублей.