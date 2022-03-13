Цены на газ в Европе могут обновить максимумы в ближайшие дни

Цены фьючерсов на газ в Европе могут в ближайшее время превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Ранее цены на газ в Европе впервые в истории превысили 3000 долларов за тысячу кубометров и подобрались к отметке в 4000 долларов. При этом в феврале цена была около 950 долларов.

Как пояснила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, такая ценовая динамика связана с активным раскручиванием санкционной спирали. Согласен с ней эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40−45% в структуре импорта природного газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок», — сказал он.

Сейчас уровень заполненности европейских хранилищ — на минимальном за многие годы уровне. Сделанные в 2021 году запасы выбраны до нуля в конце февраля, и теперь идет отбор из остатков газа предыдущих лет.

Эксперты отметили, что сейчас перед Европой стоит серьезный вызов по восполнению летом запасов газа в хранилищах — потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались.