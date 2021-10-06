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Политика

Истерику и неразбериху на топливных рынках в Европе прокомментировал Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства об «истерике и неразберихе» на топливных рынках в Европе, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — отметил российский лидер.

Путин указал — переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным.

Цена «голубого топлива» в Евросоюзе регулярно покоряет новые вершины, пишет «Росбалт».

Так, цена фьючерсов на газ в Европе обновила 5 октября рекорд, превысив 1450 долларов за 1 тысячу кубометров, передает «Прайм». К уровню 4 октября, тем самым, она подскакивала более чем на 25%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Эксперты отмечали — оптовые цены на электроэнергию в Евросоюзе поднимались на этом фоне до рекордных значений.

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