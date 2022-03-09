Байден запретил импорт нефти и газа из России

Президент США Джо Байден заявил, что его страна отказывается от импорта российский нефти и газа. При этом он понимает, что Европа не может пойти на подобный шаг.

О новых санкциях в отношении России Джо Байден объявил во вторник, 8 марта, пишет ТАСС.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране», — утверждал президент.

По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, однако Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг, заявил Байден.

В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей.

Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против России, будут бороться со спекулянтами.

Ранее некоммерческая Американская автомобильная ассоциация, отслеживающая расценки более чем на 60 тыс. автозаправок в стране, сообщила о том, что стоимость бензина в США побила исторический максимум, превысив отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра).