Россия может прекратить прокачку газа через «Северный поток-1»

Он отметил, что «Северный поток 1» сегодня загружен на максимальном уровне 100%, но запрет на прокачку топлива через него пока не вводится.

«От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — приводит слова Новака «Интерфакс».

Европа, по его словам, потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия.

«Газпром» до сих пор полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.

Днем ранее апрельские фьючерсы на газ поднялись с $2400 за кубометр до $3900. Затем откатились, потеряв за час около $1000.