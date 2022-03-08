Лихорадка цен на газ, потери мирного населения и третий раунд переговоров. Что еще произошло 7 марта

Что произошло 7 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 7 марта Войска ЛНР и ДНР установили контроль над населенными пунктами — Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка, Азов, Новотатаровка, Мирное, Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка, Валерьяновка. ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное. В Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских националистов, которые гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими как «живым щитом». «Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан», — сообщило Минобороны РФ. Людей вывели и оказали необходимую помощь. Утром Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры в ряде городов. Однако режим тишины был полностью проигнорирован украинскими националистами — они продолжали артиллерийский и минометный огонь (по данным Минобороны РФ, зафиксировано 172 обстрела). ООН опубликовала верифицированные данные о потерях среди гражданских лиц — с начала спецоперации погибли 406 человек, 801 получил ранения. Третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Беловежской пуще начался вечером 7 марта. Стороны долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. «Мы поставили вопрос ребром. Не очень понимаем, как это объяснить. Но надеемся, что, начиная с завтрашнего дня, эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения», — отметил глава российской делегации Владимир Мединский. Говорить о чем-либо позитивном пока рано, добавил он, а ожидания от нового раунда переговоров не оправдались.

Россия объявит режим тишины и откроет гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя с 10:00 мск 8 марта. Апрельские фьючерсы на газ поднялись с $2400 за кубометр до $3900. Затем откатились, потеряв за час около $1000. «Газпром» допустил дальнейший рост. «Могу поздравить дальновидных европейских коллег, надежно защитившихся от коварных русских и «Северного потока-2», — прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Правительство России утвердило список из 48 недружественных государств. Перечень США,

Украина,

Евросоюз ( 27 стран). И еще: Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Республика Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

Тайвань,

Черногория,

Швейцария,

Япония. Минобороны РФ: на Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона, объемы финансирования превышали $200 млн. Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии.

Экономика: что с ней происходит

Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг в России и Белоруссии — изданные во всем мире карты больше не будут работать.

Китайская социальная сеть TikTok и стриминговый сервис Netflix приостановили работу в России, а японский автомобильный концерн Nissan Motor ожидает, что «в скором времени» остановится производство на его заводе в Санкт-Петербурге.

Компания Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России.

Американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана. Производитель ВСМПО-АВИСМА планирует переориентироваться. Директор корпорации Дмитрий Осипов заявил ТАСС, что технологические разработки компании будут востребованы на других рынках.

Самолет Boeing 737. pixabay.com

ФРГ продолжит бизнес с Россией в области обеспечения энергоресурсами, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Что в России предпринимают для стабильности

Правительство России возобновляет программу господдержки системообразующих предприятий, в том числе государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых займов, а также субсидии на возмещение затрат.

В Минцифры РФ опровергли слухи о якобы планах по отключению России от мирового интернета. «Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется», — заявили в ведомстве.

Российские власти планируют при выполнении федеральных проектов и программ, а также госзаданий на научные исследования отменить требование по наличию публикации в зарубежных изданиях — «Коммерсант».

Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будет одобрять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Главная цель этой работы — обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления.

Политика , встречи и обсуждения

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия завершит спецоперацию на Украине «в любой момент», если Киев выполнит условия:

признает Крым российским,

признает независимости ДНР и ЛНР,

внесет поправки в конституцию Украины с отказом от претензий на вступление в какой-либо блок.

Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей и заставить Киев уважать гуманитарное право — Кремль.

В Москве прошла встреча представителей Минобороны РФ и ООН. Стороны обсудили алгоритм взаимодействия при решении гуманитарных задач на территории Украины, ЛНР и ДНР.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом катаклизме, какого не было со Второй мировой войны. И добавил, что Сербия не меняет свою позицию и отказывается вводить санкции против России, несмотря на давление Запада.

«Хочу, чтобы люди знали, насколько тяжелая ситуация, я со страхом ожидаю новых новостей. Если случится, что они введут санкции против российской нефти, а все события идут в этом направлении, я не знаю, чем это закончится. На парижской бирже пшеница обновила максимум, значит, многие вещи подорожают, завтра или послезавтра мы будем вынуждены принять запрет на вывоз пшеницы, мы должны беречь ее для нашего народа и соседей. Это катаклизм, какого мир не видел со Второй мировой войны, только чтобы не было хуже», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Сергей Лавров и Александр Вучич. Белград , 15 декабря 2020 года. mid.ru

Реакция: люди , сообщества

Стинг спел песню «Russians» в поддержку украинцев и россиян. Композиция была написана в 1985 году, во времена холодной войны. В ней певец размышляет о противостоянии Запада и СССР и выражает надежду, что человечество избежит глобальной войны, так как «русские тоже любят своих детей».

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попросил не называть его олигархом: «Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через Фонд семьи Тиньковых. <…> Молюсь, чтобы эти сумасшедшие времена скорее закончились. Жалко людей, всех людей и со всех сторон! Жизнь человека бесценна!»

Поэтесса Вера Полозкова уехала из России, о чем сообщила в сторис Instagram.

Телеведущая Виктория Боня в Instagram рассказала, что на юге Франции и в Монако у российских гражданок отнимают банковские счета и лишают резиденции: «потихонечку выживают русскоязычное население».

Информация , которую вы могли пропустить

В ночь с 6 на 7 марта в здание представительства Россотрудничества в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью — она попала в забор, никто не пострадал, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства.

VK сообщил о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в клипах соцсети (это аналог TikTok с короткими вертикальными видео длиной до минуты).

«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами. Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку», — говорится в обращении VK.

По сети разошлись фото с уставшим от переговоров французским президентом.

Финансы и ресурсы

Официальный курс Банка России на 8 марта:

USD 105,81₽

EUR 115,62₽

Евро на рынке Forex превысил 150 рублей. Это исторический максимум для европейской валюты. Курс доллара на максимуме достигал 142 рублей.

Цена нефти Brent превысила $128 за баррель впервые с марта 2012 года.

Цены на золото превысили $2000 за унцию впервые с августа 2020 года. Также до исторического максимума на фоне опасений нарушения поставок выросли цены на палладий — до $3177 за унцию.