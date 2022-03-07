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Политика

Россию не отключат от мирового интернета, заявило Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило об отсутствии планов отключить Россию от мирового интернета, пишет РБК.

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com

Так ведомство отреагировало на появление в сети правительственных телеграмм для госорганов, подписанных замминистра цифрового развития Андрея Черненко.

В них говорится, что федеральным и региональным органам власти нужно предоставить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, максимальном количеств запросов и одновременно работающих пользователей.

Также госсайтам предписано перейти на российские DNS-сервера, отказаться от иностранных хостингов, пишет Газета.Ru.

В Минцифры сообщили, что телеграммы были разосланы в связи с кибератаками на российские сайты из-за рубежа.

В документах изложен «набор простейших рекомендаций по кибергигиене», которые помогут сохранить работу страниц и контроль за доменными именами.

«В России не планируется отключение интернета изнутри», — добавили в министерстве.

Начиная с 24 февраля российские интернет-ресурсы регулярно сталкиваются с DDoS-атаками. С одной из самых мощных 26 февраля столкнулся портал «Госуслуги».

Иной раз проблема настигает и сами СМИ.

Ранее хакеры объявили кибервойну против правительства России.

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