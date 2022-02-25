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Политика

Хакеры объявили кибервойну против правительства России

Хакеры из группировки Anonymous проводят кибератаки на Россию и заявляют, что объявили кибервойну против российского правительства.

Хакер.
Хакер.
СС0

Хакеры взяли ответственность за кибератаки на сайт RT. Сайт телеканала не работает.

«Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против правительства России», — сообщается в Twitter группы.

Вечером 24 февраля с затруднениями также работали сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации, перечисляет РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергается DDoS-атаке.

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