Хакеры объявили кибервойну против правительства России

Хакеры взяли ответственность за кибератаки на сайт RT. Сайт телеканала не работает.
«Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против правительства России», — сообщается в Twitter группы.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Вечером 24 февраля с затруднениями также работали сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации, перечисляет РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергается DDoS-атаке.