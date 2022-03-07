ВС РФ объявят режим тишины по просьбе Макрона

Решение приняли «учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение» в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.
Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;
Из Мариуполя:
- маршрут № 1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
- маршрут № 2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье; из Харькова — Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
Из Сум:
- маршрут № 1 — Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения,
- маршрут № 2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.
«Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан», — указали в оборонном ведомстве.
Также там добавили, что все попытки украинской стороны «очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны».
Ранее Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал условия приостановки спецоперации на Украине.