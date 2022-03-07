ВС РФ объявят режим тишины по просьбе Макрона

С 10:00 по мск Вооруженные силы РФ объявят режим тишины и откроют гуманитарные коридоры в ряде городов Украины, сообщило Минобороны России.

Решение приняли «учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение» в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.

Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;

Из Мариуполя:

маршрут № 1 — Мариуполь , Новоазовск , Таганрог , Ростов-на-Дону , далее авиационным , железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Новоазовск Таганрог Ростов-на-Дону далее авиационным железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут № 2 — Мариуполь , Портовское , Мангуш , в обход Никольское , Республика , Розовка , Бильмак , Пологи , Орехов , Запорожье; из Харькова — Харьков , Нехотеевка , Белгород , далее авиационным , железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Из Сум:

маршрут № 1 — Сумы , Суджа , Белгород , далее авиационным , железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения,

Суджа Белгород далее авиационным железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, маршрут № 2 — Сумы , Голубовка , Ромны , Лохвица , Лубны , Полтава.

«Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан», — указали в оборонном ведомстве.

Также там добавили, что все попытки украинской стороны «очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны».

Ранее Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал условия приостановки спецоперации на Украине.