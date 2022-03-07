Биооружие на Украине, недружественный список, первый штраф за дискредитацию ВС РФ. Что еще произошло 6 марта

Что произошло 6 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru подробно рассказывает основные и не очень события.

Спецоперация и все , что с ней связано

В одном из штабов «Правого сектора» (запрещенная в России организация) обнаружили ноутбук с разведданными, имеющий лицензионный номер реестра НАТО.

Минобороны РФ: на Украине с начала спецоперации уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры.

Высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Также вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице.

Минобороны РФ сообщило, что уничтожена почти вся боеспособная авиация Украины. За сутки сбили четыре Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и один Су-25 в районе Нежина. Также в районе Киева сбили два вертолета Ми-8 и шесть беспилотников.

В ДНР заявили, что боевики «Азова» расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя.

Глава Александровки в Донецкой области заявил, что ночью 6 марта украинская сторона обстреляла поселок из РСЗО «Град», выпустив около 40 реактивных снарядов. Разрушены более десяти домов. Пострадавшие в ходе обстрела люди в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Экономика: что с ней происходит

Производитель продуктов питания Fazer объявил, что останавливает работу в России.

Аудиторские компании KPMG и PwC исключат российские филиалы из сетей.

Французская компания Danone приостанавит инвестиционные проекты в России, но сохранит производство молочной продукции и детского питания.

Минфин США легализовал российскую нефть в обход санкций — разрешил американским компаниям покупать нефть через банки-посредники в третьих странах, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Таким образом долларовый платеж пойдет в банк третьей страны, а из нее — в Россию, а проценты будут получать другие страны.

Англо-голландская компания Shell извинилась за то, что ей приходится приобретать российскую нефть, и пообещала направить прибыль от нее на помощь Украине.

«Мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе», — сообщили в Twitter компании.

Трубопроводные поставки «Газпрома» в Европу составили более 140 млрд куб. м по итогам 2021 года. Сейчас никто в мире не в состоянии значительно увеличить добычу газа, компенсируя этот объем.

Сербия, поддержавшая Россию и спецоперацию на Украине, будет получать российский газ по $270 за тыс. куб. м до 1 июня 2022 года, а далее будет подписан долгосрочный газовый контракт на 10 лет. Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе превысили $2400 за тыс. куб. м.

Добыча нефти. Paul Lowry , CC BY 2.0,part from original.

Что в России предпринимают для стабильности

Владимир Путин подписал закон об изъятии в пользу государства «коррупционных средств» чиновников. Согласно документу, можно забирать деньги на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года.

Российские долги недружественным кредиторам разрешили платить в рублях. Указ распространяется на обязательства в размере более 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца.

Сбербанк и «Тинькофф» прорабатывают возможность выпуска карты МИР — UnionPay. Новая карта будет приниматься как в России, так и в других 180 странах, поддерживающих работу с платежной системой UnionPay.

Центробанк разработал антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса — на новые программы выделили 500 млрд рублей. Кроме того, ЦБ ограничил переводы граждан за границу суммой 5000 долларов в месяц.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса бронирования отелей. Этим займутся Минцифры и Ростуризм.

Сеть гипермаркетов «Лента» ограничила количество товаров, которые покупатель сможет приобрести за один визит в магазин и при заказе онлайн. Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

Гендиректор крупной сети DNS Дмитрий Алексеев заявил в своем Telegram о готовности занять продукцией компании долю ушедших с российского рынка иностранных брендов.

«Наша торговая сеть насчитывает более 2700 магазинов по всей России, DNS присутствует в 1100 городах. Цены на технику в нашей сети, в основном, стабильны. Планов повышения нет. У нас запасы готовой продукции на складах по всем товарам, как минимум, на несколько месяцев вперед даже с учетом повышенного покупательского спроса. Наши производственные площадки также работают в штатном режиме», — подчеркнул Алексеев.

Холодильник. Продукты. СС0

Политика , встречи и обсуждения

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в предательстве из-за нежелания вводить бесполетную зону над страной: «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, почему США не вводят бесполетную зону над Украиной:

«Если бы я был на месте Зеленского, я бы просил от всех все, что возможно. Но мы уже сделали невероятное. За прошлый год только из США больше 1 млрд долларов помощи в сфере безопасности, в летальном вооружении. Только за последнюю неделю мы оказали помощь в сфере безопасности больше чем на 2 млрд долларов. И это продолжается. Президент США ясно дал понять, что мы не будем вступать в прямой конфликт с Россией, что американские самолеты не будут воевать против российских, а наши солдаты не будут сражаться на украинской земле. Президент США ответственен, чтобы не начался прямой конфликт с Россией с ее ядерной мощью, который расширится за пределы Украины. Мы пытаемся завершить эту войну на Украине, не начиная большую. Вы должны понимать, что такое бесполетная зона: это значит, что если вы объявляете эту зону бесполетной, а российские самолеты летают, то мы должны их сбивать».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее на Украине — это не конфликт НАТО, поскольку ни одна из альянса не направляла на Украину боевые подразделения, более того, страны НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан РФ и не ставят под сомнение величие страны.

Член делегации Украины Давид Арахамия на переговорах с Россией заявил, что в НАТО не готовы обсуждать вступление Украины в ближайшие 5−10 лет: «Мы не будем бороться за заявку на вступление, мы готовы обсуждать какие-то „ненатовские“ модели, но обсуждать это надо не только с Россией».

Владимир Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему несоблюдения Украиной договоренностей об эвакуации населения. Путин отметил, что украинские военные не позволили людям покинуть Мариуполь и Волноваху, несмотря на объявленный 5 марта режим прекращения огня, а паузу опять использовали для наращивания сил.

Реакция: люди , сообщества

Клавишник Deep Purple Дон Эйри в знак протеста из-за Украины вернул автограф зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

Папа Римский Франциск заявил, что Святой престол готов сделать все, чтобы достигнуть мира на Украине.

В столице Алтайского края общественные организации совершили автопробег в поддержку Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации на Украине. Колонна проехала от парковки магазина «Леруа Мерлен» до Площади Ветеранов у Мемориала в честь воинов-интернационалистов, где возложили цветы к памятнику.

В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине. t. me/barnaul_org. В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине. t. me/barnaul_org. В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине. t. me/barnaul_org. В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине. t. me/barnaul_org. В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине. t. me/barnaul_org.

В Москве в ходе несогласованной акции против спецоперации задержали 1,7 тыс. человек, причем всего в протесте, по оценкам МВД, приняли участие 2,5 тыс. человек. В Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, из которых задержали 750. В других регионах в акциях приняли участие в общей сложности 1200 человек — задержаны 1061.

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В Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко — оба бизнесмена входят в санкционный список ЕС, составленный в связи с событиями на Украине. Как сообщает газета La Repubblica, обе яхты были конфискованы в присутствии владельцев и их адвокатов.

В итальянской Тоскане конфисковали виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Также арестовали виллу миллиардера Алишера Усманова в Сардинии. Две виллы российского телеведущего Владимира Соловьева стоимостью 8 млн евро арестовали в рамках введенных в Италии санкций против сверхбогатых россиян.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что он не собирается блокировать российские источники новостей, которые доступны через сеть спутникового Интернета Starlink, потому что выступает за любую свободу слова.

В мюнхенской больнице официально отказались обслуживать россиян, при этом приветствуют украинцев.

Президент США Джо Байден перепутал Украину с Россией и заявил, что Путин проводит спецоперацию в РФ.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об уголовных делах в отношении более чем 40 граждан РФ — в списке министры и парламентарии.

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», Activatica, «Эхо Москвы в Челябинске», а также сайты других региональных российских газет и изданий, несколько украинских ресурсов и другие медиа.

TikTok приостанавливает работу в России из-за новых поправок в российское законодательство.

«В свете нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — говорится в заявлении TikTok.

В России впервые официально сообщили о штрафе по новой статье КоАП 20.3.3. о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Жительницу Костромы наказали за одиночный пикет. Первым в Сибири стал жителя Кузбасса, получивший штраф на 60 тыс. рублей за призывы к митингу против спецоперации на Украине.

Яхта «Норд» Алексея Мордашова. rotfront.su. Вилла Владимира Соловьева в Италии. интернет. кадр из видео.

Валюта и нефть

Официальный курс Банка России на 7 марта:

USD 105,81₽

EUR 116.62₽

Цена нефти Brent превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года в более $128.

На этом все, хорошего вам понедельника. И, кстати, загляните в произошедшее 5 марта: режим тишины, подрыв дома в Мариуполе, заявления Путина.