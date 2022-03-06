Режим тишины, подрыв дома в Мариуполе и заявления Путина. Что еще произошло 5 марта

Главное за 5 марта
5 марта с 10:00 мск Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. В итоге к вечеру по коридорам безопасности не смог выйти ни один мирный житель, националистические батальоны воспользовались режимом тишины для укрепления своих позиций, сообщили в Минобороны РФ. Наступательные действия с 18:00 мск возобновили.
Группировка войск ЛНР при поддержке ВС РФ вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. Подразделения ДНР продвинулись на 27 км и продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.
Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка, а также военная база под Херсоном.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Мариуполе, где, по имеющимся сведениям, 5 марта боевики украинского националистического батальона «Азов» привели в действие заложенные взрывные устройства. Произошло обрушение жилого дома. Под завалами могут находится до 200 мирных граждан.
Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами — Минобороны РФ.
Премьер Израиля Нафтали Беннет приехал в Москву и провел с президентом России Владимиром Путиным переговоры по Украине. После этого позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а после вылетел в Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем.
Спецборт из Москвы вылетел в Вашингтон, чтобы забрать объявленных персонами non grata российских дипломатов.
Украину, по подсчетам ООН, покинули более 1,2 млн жителей. Первые беженцы прибыли в Алтайский край.
Экономика: что с ней происходит
«Аэрофлот» и «Победа» приостанавливают с 8 марта все зарубежные рейсы. Отмену вылетов прокомментировала президент Алтайской региональной ассоциации туризма.
Испанская сеть магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Uterque) решила временно прекратить работу в России.
Louis Vuitton решил закрыть в воскресенье, 6 марта, 124 магазина в России.
Группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России.
Ювелирный дом Cartier объявил о приостановке коммерческой деятельности в России
Платежная система PayPal приостановила работу в России.
Danone («Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо» и другие) не планирует уходить с российского рынка.
Закрытие неба на юге России продлили до 14 марта.
Что в России предпринимают для стабильности
Госдума приняла закон о комплексе мер антикризисной поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций. Здесь подробнее.
Программы льготных ипотечных кредитов будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года — Минстрой РФ.
Минтруд России обещал, что сокращений в государственных учреждениях не будет.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно 5 млрд рублей на льготное кредитование АПК, что поможет просубсидировать 8,3 тыс. займов.
Россельхознадзор решил с 6 марта снять ограничения на поставку мяса, молока и кормов из Белоруссии.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры подумать над созданием отечественного аналога Booking.com (сервиса бронирования жилья). РЖД уже запустили свой сервис по поиску и бронирования жилья travel.rzd.ru.
Политика, встречи и обсуждения
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний:
- Санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло.
- РФ полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания.
- Все пенсии и социальные пособия будут индексироваться по плану.
- Украинская сторона держит в заложниках свыше 6 тыс. иностранных граждан, еще хуже относится к своим гражданам.
- Военное положение вводится в стране по указу президента в случае внешней агрессии — у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет.
- Ни один призывник ВС РФ не участвует в спецоперации на Украине.
Реакция: люди, сообщества
Российский союз ректоров выступил с обращением: «Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».
Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить английский футбольный клуб «Челси» за 1,5 млрд фунтов стерлингов (почти 2 млрд долларов).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оказался в сложном положении: «На него давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, со стороны семьи и множества разных людей, и он пытается разобраться. Поэтому мы пытаемся его поддержать», — заявили генеральный менеджер клуба НХЛ.
Информация, которую вы могли пропустить
Россияне устроили флешмоб в Instagram-аккаунте Белого дома: постили российский триколор, патриотичные песни и цитаты из фильма «Брат-2».
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил у себя в Telegram, что Служба безопасности Украины застрелила участника киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева из-за подозрений в государственной измене. Ранее сообщили, что его убили при задержании.
На территорию консульского отдела России в Нидерландах было заброшено взрывное устройство, но оно не сработало, сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
Марию Бутину «повысили»: по мнению немецкого издания BILD, она теперь «главная шпионка Путина».
Стивен Кинг не будет заключать новых контрактов на издания своих книг в России.
Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины — РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроект о запрете публиковать личные данные чиновников, которые попали под иностранные санкции.
Финансы и ресурсы
Официальный курс Банка России на 6 марта:
- USD 105,8₽
- EUR 115.6₽
Центробанк ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж суммой в $5 тыс. физических лиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов и близких родственников.
Биржевая цена на газ в Европе подскочила на 27% и впервые в истории превышала $2,4 тыс.
«Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.