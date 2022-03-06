Режим тишины, подрыв дома в Мариуполе и заявления Путина. Что еще произошло 5 марта

Что произошло 5 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 5 марта 5 марта с 10:00 мск Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. В итоге к вечеру по коридорам безопасности не смог выйти ни один мирный житель, националистические батальоны воспользовались режимом тишины для укрепления своих позиций, сообщили в Минобороны РФ. Наступательные действия с 18:00 мск возобновили. Группировка войск ЛНР при поддержке ВС РФ вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. Подразделения ДНР продвинулись на 27 км и продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка, а также военная база под Херсоном. Карта боевых действий на Украине , 5 марта. Холдинг1MI Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Мариуполе, где, по имеющимся сведениям, 5 марта боевики украинского националистического батальона «Азов» привели в действие заложенные взрывные устройства. Произошло обрушение жилого дома. Под завалами могут находится до 200 мирных граждан. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами — Минобороны РФ.

Премьер Израиля Нафтали Беннет приехал в Москву и провел с президентом России Владимиром Путиным переговоры по Украине. После этого позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а после вылетел в Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Спецборт из Москвы вылетел в Вашингтон, чтобы забрать объявленных персонами non grata российских дипломатов. Украину, по подсчетам ООН, покинули более 1,2 млн жителей. Первые беженцы прибыли в Алтайский край.

Экономика: что с ней происходит

«Аэрофлот» и «Победа» приостанавливают с 8 марта все зарубежные рейсы. Отмену вылетов прокомментировала президент Алтайской региональной ассоциации туризма.

Испанская сеть магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Uterque) решила временно прекратить работу в России.

Louis Vuitton решил закрыть в воскресенье, 6 марта, 124 магазина в России.

Группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России.

Ювелирный дом Cartier объявил о приостановке коммерческой деятельности в России

Платежная система PayPal приостановила работу в России.

Danone («Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо» и другие) не планирует уходить с российского рынка.

Закрытие неба на юге России продлили до 14 марта.

Самолет в ясном небе. СС0

Что в России предпринимают для стабильности

Госдума приняла закон о комплексе мер антикризисной поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций. Здесь подробнее.

Программы льготных ипотечных кредитов будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года — Минстрой РФ.

Минтруд России обещал, что сокращений в государственных учреждениях не будет.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно 5 млрд рублей на льготное кредитование АПК, что поможет просубсидировать 8,3 тыс. займов.

Россельхознадзор решил с 6 марта снять ограничения на поставку мяса, молока и кормов из Белоруссии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры подумать над созданием отечественного аналога Booking.com (сервиса бронирования жилья). РЖД уже запустили свой сервис по поиску и бронирования жилья travel.rzd.ru.

Вагоны РЖД. www.interfax.ru.

Политика , встречи и обсуждения

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний:

Санкции против России сродни объявлению войны , но до этого пока не дошло.

но до этого пока не дошло. РФ полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания.

Все пенсии и социальные пособия будут индексироваться по плану.

Украинская сторона держит в заложниках свыше 6 тыс. иностранных граждан , еще хуже относится к своим гражданам.

еще хуже относится к своим гражданам. Военное положение вводится в стране по указу президента в случае внешней агрессии — у нас такой ситуации нет и , надеюсь , не будет.

надеюсь не будет. Ни один призывник ВС РФ не участвует в спецоперации на Украине.



Реакция: люди , сообщества

Российский союз ректоров выступил с обращением: «Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить английский футбольный клуб «Челси» за 1,5 млрд фунтов стерлингов (почти 2 млрд долларов).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оказался в сложном положении: «На него давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, со стороны семьи и множества разных людей, и он пытается разобраться. Поэтому мы пытаемся его поддержать», — заявили генеральный менеджер клуба НХЛ.

Информация , которую вы могли пропустить

Россияне устроили флешмоб в Instagram-аккаунте Белого дома: постили российский триколор, патриотичные песни и цитаты из фильма «Брат-2».

Россияне написали сотни патриотичных комментариев в Instagram Белого дома. instagram.com/whitehouse

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил у себя в Telegram, что Служба безопасности Украины застрелила участника киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева из-за подозрений в государственной измене. Ранее сообщили, что его убили при задержании.

На территорию консульского отдела России в Нидерландах было заброшено взрывное устройство, но оно не сработало, сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

Марию Бутину «повысили»: по мнению немецкого издания BILD, она теперь «главная шпионка Путина».



Стивен Кинг не будет заключать новых контрактов на издания своих книг в России.

Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины — РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект о запрете публиковать личные данные чиновников, которые попали под иностранные санкции.

Финансы и ресурсы

Официальный курс Банка России на 6 марта:

USD 105,8₽

EUR 115.6₽

Центробанк ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж суммой в $5 тыс. физических лиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов и близких родственников.

Биржевая цена на газ в Европе подскочила на 27% и впервые в истории превышала $2,4 тыс.

«Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.