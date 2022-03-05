Госдума приняла комплекс мер поддержки населения и бизнеса в условиях санкций

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о комплексе социально-экономических мер поддержки жителей России и бизнеса в условиях санкций, сообщает сайт нижней палаты парламента РФ.

Подготовленные нормы направлены в первую очередь на повышение устойчивости экономики в условиях санкционного давления на Россию, цитирует ТАСС заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В частности, правительство сможет самостоятельно принять решение о повышении размера социальной доплаты к пенсии и дополнительной индексации пенсий, изменении МРОТ и прожиточного минимума.

Расширяется список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. Кабмин получит право самостоятельно устанавливать предельную стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Предусмотрены меры по защите прав российских студентов, которые из-за введения санкций были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах, добавил председатель Госдумы.

Поддержка экономики и бизнеса

Определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие разрешительные и лицензионные процедуры при закупке товаров и так далее.

В частности, правительство наделяется правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а плановые проверки имеющих госаккредитацию организаций в области информационных технологий не будут проводиться до 31 декабря 2024 года.

Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. Предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг.

Бизнес. СС0

Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

По соглашению сторон также возможно изменение существенных условий контрактов Госзакупок, но только заключенных до 1 января 2023 года и если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Уточняются и особенности проведения градостроительной деятельности. До 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда.

Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции и капремонта.

Строительство. Строительный кран. altapress.ru

Публичные акционерные общества получат право до 31 декабря 2022 года приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения акций в целях сокращения их общего количества) при определенных условиях.

Совет директоров Банка России получил право устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) не применяется.

Предлагается увеличить размер передаваемых страховщиком обязательств по страховой выплате национальной перестраховочной компании с 10% до 50%.

А ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.