Без Турции и Египта. Алтайский эксперт прокомментировала отмену вылетов за рубеж

Египет и Турция ждут российских туристов, но часть авиакомпаний отменяют вылеты в эти страны. Все из-за угрозы, что самолеты, взятые в лизинг, заберут в зарубежных аэропортах владельцы. Некоторые туроператоры предлагают перебронировать пропадающие путевки.

До конца марта «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Таиланд и Египет. Royal Flight PegasFly и S7 — все международные рейсы.

Так из Новосбирска на S7 нельзя будет отправиться в Таиланд, ОАЭ, а также Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Южную Корею, Узбекистан.

Пассажиры этой авиакомпании могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене международного рейса. Что касается туристов, оставшихся на Пхукете, их будут возвращать в Россию с помощью авиакомпаний-партнеров, сообщает Генкольсунство РФ в Таиланде. Подробнее об условиях возврата мы писали здесь.

Мужчина улетает. Аэропорт. CC0

Евгения Беспалова,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Снял международные рейсы и Nord Wind. Azur air летает по всем открытым направлениям — они позиционируются, как авиакомпания, у которой нет самолетов в лизинге, их полетам ничего не угрожает. Из Москвы в Турцию летает пока Azur air, «Победа». Все запреты действуют до 28 марта. Туры, назначенные после этой даты, остаются активными. Мы ждем, все может измениться. Ситуация неприятная, но паники нет.

Точно вылететь за границу можно с помощью зарубежных авиакомпаний. Например, Fly Dubai продолжает выполнять рейсы из Новосибирска в обычном режиме, назначив в марте три дополнительных вылета.

В аэропорту. Ожидание. СС0

Почему самолеты не летят за границу

Евросоюз полностью запретил поставки и лизинг самолетов в Россию, а также их страхование и техническое обслуживание. Airbus необходимо будет вернуть лизингодателю до 28 марта.

Например, 27 февраля один из зарубежных лизингодателей отозвал у «Победы» 3 из 44 находящихся в ее парке самолетов Boeing 737−800, сообщает ТАСС со ссылкой источник в группе «Аэрофлот».

Для российских авиакомпаний запрет лизинга не пройдет бесследно.

РБК, основываясь на данных Росавиации, подсчитал, что около 80% самолетов 20 крупных российских авиакомпаний — импортные.

Самолет Airbus А-320. Олег Богданов

«Коммерсант», ссылаясь на агентство Cirium, отмечает, что в лизинге у международных компаний находится 777 пассажирских лайнеров из 980 эксплуатируемых российскими авиакомпаниями.

К примеру, парк «Уральских авиалиний», как указано на самом сайте авиакомпании, и вовсе целиком состоит из 54 Airbus, взятых на условиях операционного лизинга. Отметим, что эти самолеты позволяли компании входить в топ-5 по объему перевозок в России.