Авиасервис: правительственный российский борт вылетел в США

Российский правительственный борт Ил-96−300 вылетел в США из Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Российский борт направляется в Вашингтон.

Воздушное судно вылетело в 09:41 мск. Как указывают данные портала, 4 марта борт находился в Москве, откуда и вылетел в Санкт-Петербург, пишет Lenta.ru.

Ил-96−300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Ранее европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.

Ранее правительственный самолет с душевой кабиной и каютой главного пассажира «засекли» в барнаульском аэропорту.