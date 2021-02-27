Правительственный самолет с душевой кабиной и каютой главного пассажира «засекли» в барнаульском аэропорту

На территории аэродрома в Барнауле попал в камеру фотоаппарата самолет управделами президента РФ. Это Ту-204 Специального летного отряда (СЛО) «Россия».

Снимок опубликовал Telegram-канал «Барнаульский нытик».

Как заметили барнаульцы, в городе идет подготовка к приему столичных гостей — техника усиленно убирает снег в местах где запланирован визит начальства, сообщается в паблике Barnaul 22. Ожидается, что глава правительства Михаил Мишустин прибудет в Барнаул 2 марта.

Также он собирается и в Республику Алтай, где оценит ситуацию со срывом сроков нацпроектов. Ранее глава Алтая Олег Хорохордин наказал за это своих подчиненных.

В последние недели Мишустин посещает «отстающие» регионы, в список которых входят оба Алтая.

Известно, что у премьера день рождения 3 марта. Потому не исключено, что помимо официальных визитов, пройдет и нерабочий.

Между тем известно, что самолет-ретранслятор, который был разработан специально для администрации президента России для обеспечения нужд спецсвязи, 25 февраля направлялся также зафиксирован в небе над Сибирью.

Самолет-ретранслятор в сибирском небе. vk.com/sibspotting

Ту-214СР оснащен радиотехническим комплексом, обеспечивающим через спутниковые системы связь с наземными объектами и другими воздушными судами.

О Ту-204

Борт Ту-204−300 RA-64057 изготовлен АО «Авиастар-СП» в 2011 году по заказу Управления делами президента Российской Федерации и на сегодняшний день является предпоследним построенным в Ульяновске самолетом Ту-204. Используется для перевозки руководства страны.

В носовой части самолета находится комфортабельный салон — каюта главного пассажира. На борту самолета имеется душ.