Правительственный самолет с душевой кабиной и каютой главного пассажира «засекли» в барнаульском аэропорту

Снимок опубликовал Telegram-канал «Барнаульский нытик».
Как заметили барнаульцы, в городе идет подготовка к приему столичных гостей — техника усиленно убирает снег в местах где запланирован визит начальства, сообщается в паблике Barnaul 22. Ожидается, что глава правительства Михаил Мишустин прибудет в Барнаул 2 марта.
Также он собирается и в Республику Алтай, где оценит ситуацию со срывом сроков нацпроектов. Ранее глава Алтая Олег Хорохордин наказал за это своих подчиненных.
В последние недели Мишустин посещает «отстающие» регионы, в список которых входят оба Алтая.
Известно, что у премьера день рождения 3 марта. Потому не исключено, что помимо официальных визитов, пройдет и нерабочий.
Между тем известно, что самолет-ретранслятор, который был разработан специально для администрации президента России для обеспечения нужд спецсвязи, 25 февраля направлялся также зафиксирован в небе над Сибирью.
Ту-214СР оснащен радиотехническим комплексом, обеспечивающим через спутниковые системы связь с наземными объектами и другими воздушными судами.
О Ту-204
Борт Ту-204−300 RA-64057 изготовлен АО «Авиастар-СП» в 2011 году по заказу Управления делами президента Российской Федерации и на сегодняшний день является предпоследним построенным в Ульяновске самолетом Ту-204. Используется для перевозки руководства страны.
В носовой части самолета находится комфортабельный салон — каюта главного пассажира. На борту самолета имеется душ.