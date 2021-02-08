«Никто никого не держит»: глава Алтая пожурил подчиненных за срывы строительства по нацпроектам

Речь идет о незавершенном строительстве детских садов, школ, водопровода и канализации в разных районах региона.

За недостаточный контроль деятельности регионального проектного офиса первому вице-премьеру региона Виталию Махалову Хорохордин объявил выговор.

Замечаниями отделались министр экономического развития республики Вячеслав Тупикин и министр образования Алтая Ольга Саврасова.

Досталось и главе Турочакского района за некачественное исполнение государственной программы по созданию «инфраструктурных объектов, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро».

«Такой подход к реализации национальных проектов и задач, определенных президентом России, недопустим. Хочу еще раз напомнить, что главной целью нашей с вами работы является повышение качества жизни наших граждан. Если кто-то не разделяет эти цели или не справляется с возложенными обязанностями, не может организовать рабочие процессы — прошу доложить об этом, никто никого не держит. На нас смотрят жители, и они ждут от нас эффективной, качественной и результативной работы», — подчеркнул Хорохордин.