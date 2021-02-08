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8 февраля 3°C
Политика

«Никто никого не держит»: глава Алтая пожурил подчиненных за срывы строительства по нацпроектам

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин изучил более 150 страниц результатов проверок, которые велись по поводу срыва сроков по нацпроектам. В итоге глава региона наказал подчиненных дисциплинарными взысканиями. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Речь идет о незавершенном строительстве детских садов, школ, водопровода и канализации в разных районах региона.

За недостаточный контроль деятельности регионального проектного офиса первому вице-премьеру региона Виталию Махалову Хорохордин объявил выговор.

Замечаниями отделались министр экономического развития республики Вячеслав Тупикин и министр образования Алтая Ольга Саврасова.

Досталось и главе Турочакского района за некачественное исполнение государственной программы по созданию «инфраструктурных объектов, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро».

«Такой подход к реализации национальных проектов и задач, определенных президентом России, недопустим. Хочу еще раз напомнить, что главной целью нашей с вами работы является повышение качества жизни наших граждан. Если кто-то не разделяет эти цели или не справляется с возложенными обязанностями, не может организовать рабочие процессы — прошу доложить об этом, никто никого не держит. На нас смотрят жители, и они ждут от нас эффективной, качественной и результативной работы», — подчеркнул Хорохордин.

Ранее глава региона принял добровольную отставку министра регионального развития Олега Пьянкова.

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