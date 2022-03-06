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Политика

Байден перепутал Украину с Россией и заявил, что Путин проводит спецоперацию в РФ

Президент США Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, сообщает РИА «Новости».

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

«Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», — заявил Байден во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон.

Видео опубликовано на YouTube-канале Хизер. В комментариях Байдена высмеяли.

Американцы отметили: «Первая тысяча оговорок Байдена смешила, сейчас уже стыдно», «Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это», «Обожаю уроки географии от нашей администрации».

Накануне Байден назвал украинцев иранцами: «Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев».

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