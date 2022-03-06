Байден перепутал Украину с Россией и заявил, что Путин проводит спецоперацию в РФ

«Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», — заявил Байден во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон.
Видео опубликовано на YouTube-канале Хизер. В комментариях Байдена высмеяли.
Американцы отметили: «Первая тысяча оговорок Байдена смешила, сейчас уже стыдно», «Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это», «Обожаю уроки географии от нашей администрации».
Накануне Байден назвал украинцев иранцами: «Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев».