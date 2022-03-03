Точные потери России на Украине, какой будет инфляция, российская замена iPhone. Что еще произошло 2 марта

Что произошло 2 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru подробно рассказывает основные и не очень события.

Вокруг спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров: «Задача операции на Украине — определить конкретные виды ударных вооружений , которые никогда не будут там развернуты»

Объединенные силы заняли города Васильевка и Токмак в Запорожской области, Волноваху в Донецкой области, Старобельск, Сватово и поселок Новоайдар в Луганской области. Бои идут за Северодонецк.

В освобожденных районах в Луганской области обнаружены украинские мины, запрещенные Оттавской конвенцией, которую Киев ратифицировал.

Почти 836 тысяч беженцев покинули Украину, заявила представитель агентства ООН по делам беженцев Шабиа Манту.

Еврокоммисар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявиол, что военная операция России на Украине определенно ослабит экономическое восстановление ЕС.

МИД РФ заявил Евросоюзу: Россия предупреждала, что вопрос с членством Украины в НАТО рано или поздно взорвется. В тезисах:

Угроза прямого столкновения России с НАТО есть. Но слова НАТО о том , что альянс не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине , показывают , что у них еще остался здравый смысл

что альянс не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине показывают что у них еще остался здравый смысл Россия продолжит настаивать на предоставлении ей юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

Москва спокойно смотрит на амбиции Евросоюза создать собственный военный потенциал , но США не хотят этого допустить

но США не хотят этого допустить Западу необходимо осознать , что у России есть законные интересы безопасности

Сергей Лавров заявил, что его шокировало решение Германии поставить оружие на Украину:

«Моя коллега Анналена Бербок сказала, что, учитывая историческую ответственность, которую Германия осознает, ее страна просто обязана поставлять оружие на Украину. Это как понимать? Что историческая вина и осознание исторической вины требует от Германии поддерживать неонацистов? Это создает немного странные ассоциации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Это на что намек? Наверное, это сигнал, что пока ты русофоб, пока ты фашист, пока ты неонацист — тебе позволено все»

Сергей Лавров. duma.gov.ru

Санкции и контрсанкции

ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Дедлайн для их отключения — 12 марта.

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Запрет не распространяется, если евро нужны для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также для нужд диппредставительств, консульств или международных организаций в России.

ЕС решил ввести санкции против главной экспортной отрасли Белоруссии — калийной. Калийные удобрения — один из основных экспортных товаров Белоруссии. Заодно под ограничения попадут лесная промышленность и сталелитейная.

Российские компании решили не выплачивать дивиденды иностранным владельцам ценных бумаг.

После введения санкций против миллиардера Алексея Мордашова его компания «Северсталь» прекратила отгрузку стальной продукции в европейские страны и сообщила о переориентации на другие рынки.

Глава союза промышленников РФ Александр Шохин: «Санкции введены в таком объеме, что до этого трудно было рассчитать их масштабы и последствия».

«Решение Берлина об остановке „Северного потока — 2“ обернется необратимым ущербом для отношений России и ФРГ. Власти Германии поддались соблазну использовать „Северный поток — 2“ в качестве рычага давления на Россию. Неизбежным последствием отказа от „Северного потока — 2“ станет стремительный рост цены на газ на европейском рынке. У инвесторов „Северного потока — 2“ есть неотъемлемое право на подачу исков против официального Берлина для получения компенсации», — заявили в МИД РФ.

Российские банки еще раз обновили ставки по вкладам: Сбербанк 21,18%, ВТБ 21%, Промсвязьбанк 21%, Газпромбанк 20,3%, Абсолют банк и Россельхозбанк 20%, Открытие 18,2%, Росбанк 18%, Тинькофф и Почта Банк 18%, Райффайзенбанк 15%. Эксперты задаются вопросом: если ставки такие высокие, то какой предвидится инфляция?

В российских супермаркетах переклеивают ценники. Разницу видно на фото. соцсети

Меры , принимаемые для стабильности в России

В России с 10 марта и до конца 2022 года введут мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Также выделит 6 млрд рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Кабмин на 6 месяцев продлит программу компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей. Кроме того, IT-компании на три года освободят от налога на прибыль.

«Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период», — подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в стране нельзя допустить роста цен на жизненно важные продукты, лекарства, строительные материалы. Кроме того, добавила она, в условиях беспрецедентных санкций «нужно включить мозги и использовать весь потенциал страны, чтобы не допустить паники».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал разъяснения на некоторые волнующие россиян вопросы. В тезисах:

Рост уровня поддержки действий Путина очень высок , мы это чувствуем , и это придает сил президенту

мы это чувствуем и это придает сил президенту Успехом переговоров с Украиной будет выполнение сформулированных российским президентом условий для урегулирования ситуации

Решение о запрете вывоза физлицами из РФ более $10 тыс. принято , чтобы избежать раскачивания экономики

чтобы избежать раскачивания экономики Путин в курсе решения Генпрокуратуры по «Эху Москвы», ведомство выполняет свою работу

Решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке включает и льготные кредиты

Российские власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы

Четких дат послания Путина Федеральному собранию нет , оно состоится , но сдвигается чуть-чуть вправо

оно состоится но сдвигается чуть-чуть вправо О словах Байдена , что российская экономика шатается: она испытывает серьезные удары , но запас прочности есть , как и потенциал , на ногах устоим

Сергей Лавров заявил, что у России много друзей, и ее нельзя изолировать. При этом он подчеркнул, что страна была готова к санкциям, но удивлена, что они коснулись спортсменов.

Запреты. Санкции. Pixabay.com

Спорт , который «вне политики»

Международная федерация настольного тенниса заявила, что российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах по настольному теннису.

Международный союз биатлонистов запретил россиянам участвовать в соревнованиях.

Минспорт России сообщил, что готовит план по оспариванию решений международных организаций об отмене соревнований с участием российских спортсменов.

«Определяется возможность и перспективы истребования необходимых денежных средств, которые вносились в качестве взноса, и возмещения материального ущерба. В ближайшее время в правительство будут даны соответствующие предложения», — отметил Федоров, добавив, что ведется подготовка для обращения в Спортивный арбитражный суд", — пояснил замминистра спорта РФ Андрей Федоров.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до соревнований на играх в Пекине. Дело в том, что на данный момент санкции, связанные с членством в организации вследствие нарушения олимпийского перемирия, не прописаны в правилах. Однако спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

При этом в МПК приняли решение отозвать паралимпийские награды у Владимира Путина, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Козака. Награды они получили за организацию и проведение Игр-2014 в Сочи.

Роман Абрамович решил продать футбольный клуб «Челси» из-за большого давления со стороны властей Великобритании.

Подготовка к Паралимпиаде. kremlin.ru.

Набиуллина впервые записала видеообращение

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обратилась к сотрудникам Центробанка. Она заявила, что экономика России столкнулась с нестандартной ситуацией, однако ЦБ все делал для того, чтобы финансовая система страны могла выстоять перед любыми шоками — и сейчас страна точно справится.

Набиуллина призналась, что сейчас приходится работать больше обычного, это изматывает психологически и физически.

Мы устаем, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит, поэтому мы должны быть сплоченными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам. Спасибо вам за вашу работу каждый день, мы сильная команда, я очень вами горжусь", — отметила она.

Два отличных видео: убийца iPhone от Бутиной и заявление Поклонской

Депутат Госдумы Мария Бутина призвала отказаться от iPhone и перейти на российский AYYA T1.

«Замечательный отечественный телефон. Такой телефон можно использовать для звонков именно самым дорогим близким, потому что у него есть уникальная разработка, в мире такого нет — вы можете выключить камеру и микрофон одной кнопкой», — отметила парламентарий.

Правда, позже эксперты отметили, что данные смартфоны оснащаются процессорами Helio P70 разработки MediaTek — тайваньской компании TSMC, которрая приостановила поставки продукции 27 февраля из-за санкции против России.

Замруководителя Россотрудничества Наталья Поклонская выступила с заявлением, в котором попросила вспомнить Бога.

«Мы зашли слишком далеко. И мне кажется пора брать ответственность в свои руки, не передавая ее тем, у кого оружие. Обращаюсь ко всем — и к русским, и к украинцам. Мы должны объединиться друг с другом без выяснения, кто патриот, а кто нет. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придем к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других», — подчеркнула она.

Реакция: люди , сообщества

Бывший капитан сборной России по футболу, нападающий «Зенита» Артем Дзюба впервые высказался по ситуации на Украине.

«Я до последнего не хотел высказываться по теме событий на Украине. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я — не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался. Но у меня, как и у любого человека, есть свое мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его. Война — это страшно. Но меня шокируют человеческая агрессия и ненависть, которые с каждым днем приобретает какие-то запредельные масштабы. Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — написал футболист в своем Instagram.

Группа «Мумий Тролль» в своем Instagram заявила, что прекращает концертную деятельность из-за вооруженного конфликта в Украине.

«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. „Музыка сорвалась…“», — говорится в сообщении.

Илья Лагутенко. открытые источники

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Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать. Россия закроет воздушное пространство для США.

Автомобильный завод Ford Sollers приостанавливает производство с 3 марта, заявили в компании. Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию. Toyota приостанавливает производство автомобилей в России с 4 марта.

Boeing на неопределенное время прекращает техобслуживание российских самолетов. Airbus заявил о приостановке деятельности инженерной площадки в России.

Siemens прекращает работу в России. Nokia прекращает поставки в Россию.

Немецкая почтово-логистическая компания DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Беларусь на фоне конфликта на Украине.

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Объявление о продаже MacBook за 1,1 млн рублей. соцсети

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Кузбасс теперь будет называться «КуZбасс». Об этом заявил глава Кемеровской области Сергей Цивилев, опубликовав фото с хештегами. По его словам, так он хочет поддержать спецоперацию России на Украине.

Кузбасс теперь будет называться «КуZбасс». соцсети

Валюта , энергоносители и рынки сбыта продукции

Официальный курс Банка России на 3 марта:

USD 103,25₽

EUR 114.55₽

Курсы евро и доллара на Мосбирже 2 марта обновили исторические максимумы: евро превысил 122 рубля, доллар поднялся выше 109,185 рубля. Позже стоимость немного снизилась.

Цены на газ в Европе расли весь день. Вначале сообщили, что цена выросла на 30% и составила 1800 долларов за тысячу кубов, позже сообщили о новой цене — 2100 долларов.

Нефть Brent поднялась в стоимости выше $112 за баррель — впервые со 2 июля 2014 года.

«Транснефть» заявила, что видит высокий риск новых санкций Запада, в том числе против энергетического сектора.

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Немецкая компания Wintershall Deal отказалась от проектов по добыче газа и нефти в РФ. Она считает потерянной сумму около 1 млрд евро, вложенную в «Северный поток — 2».

Американская комания Exxonmobil выйдет из нефтегазового проекта «Сахалин-1» — один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями.

Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых. Котировки майских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в среду подскочила на 7,6% и достигла $10,59 за бушель.

На этом все, хорошего вам четверга. И, кстати, загляните в произошедшее 1 марта: фейк про погибших на Украине, будем смотреть наше кино, «денацификация Германии».