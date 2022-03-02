Фейк про погибших на Украине, будем смотреть наше кино, «денацификация Германии». Что еще произошло 1 марта

Что произошло 1 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные и не очень события.

Заявления трех президентов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил твердую поддержку действиям России на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

«Мадуро акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации», — сообщили в Кремле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Россия ведет операцию на Украине хирургически, чтобы ни в коем случае не пострадали гражданские. Он наглядно показывал участникам заседания на карте, как развивалась ситуация на Украине».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что поддерживает и Украину, и Россию. В тезисах:

Мир переживает процесс радикальных изменений. Рушится столетняя система глобального управления

Мы призвали Украину и Россию , которых мы считаем друзьями , решать проблемы посредством диалога

которых мы считаем друзьями решать проблемы посредством диалога Мы привержены использованию Конвенции Монтре ( закрыть проливы для прохода военных кораблей) для предотвращения эскалации кризиса

закрыть проливы для прохода военных кораблей) для предотвращения эскалации кризиса Турция выполнила свои обязательства в рамках институтов и альянсов , частью которых она является , особенно ООН , НАТО и ЕС , и будет продолжать делать это в будущем.

частью которых она является особенно ООН НАТО и ЕС и будет продолжать делать это в будущем. Конечно , мы не пойдем на компромисс с нашими собственными национальными интересами

мы не пойдем на компромисс с нашими собственными национальными интересами Мы также не будем пренебрегать региональными и глобальными балансами

Мы говорим , что не откажемся ни от Украины , ни от России ради этого

что не откажемся ни от Украины ни от России ради этого Мы призываем Украину и Россию разрешить свой конфликт путем диалога. Мы предложили посредничество России и Украине

Николас Мадуро. ru.wikipedia.org.

«Процесс денацификации» Германии

Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении военной техники, в том числе систем ПВО и ПРО, а также пушек, минометов и автоматов

Напомним, Германия уже поставляет Украине вооружение. В связи с этим в МИД РФ заявили: поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.

Представитель МИД РФ Мария Захарова:

Коллективный Запад разрушает все правовые основы существующего миропорядка

Вашингтон , Лондон и Брюссель должны понимать , что информационные атаки на посольства РФ вредят и их гражданам

Лондон и Брюссель должны понимать что информационные атаки на посольства РФ вредят и их гражданам Антироссийские действия Запада находятся вне каких-либо рамок и правил. Незаконные меры воздействия западных стран в отношении РФ ударят и уже ударяют по ним же бумерангом

Китай продолжает выгодное сотрудничество с Россией

В МИД Китая заявили, что санкции в отношении России не поддерживают и продолжают отношения с Россией в духе взаимного уважения. В тезисах:

Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций , не имеющих оснований в международном праве.

не имеющих оснований в международном праве. Китай и РФ продолжат нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения , равенства и взаимной выгоды.

равенства и взаимной выгоды. Необходимо уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран , совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН — это принцип , которого всегда придерживался Китай.

совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН — это принцип которого всегда придерживался Китай. Вопрос Украины имеет сложный и особый исторический контекст. Понятна законная озабоченность российской стороны по вопросам безопасности.

Китай выступает за то , чтобы полностью отказаться от менталитета холодной войны , чтобы в конечном итоге путем диалога и переговоров был сформирован сбалансированный , эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.

Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. kremlin.ru

Кадыров разоблачил фейковую информацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram про распространение украинскими силами дезинформацию о выплате семьям погибших российских военнослужащих 11 тыс. рублей.

«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей — это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета. Все остальное — это бессовестная ложь, распространенная кончеными отморозками. Фейк про 11 тыс. рублей они создали на основе повышенных пособий по уходу за ребенком, которые выделяются для семей российских призывников в течение всего периода службы. Именно в этих выплатах фигурирует такая сумма. Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали. В любых спецоперациях могут быть жертвы. Но мы боремся за безопасность народа и государства. За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне. У всех наших парней отличный настрой. Ждите результатов. Скоро!» — написал Кадыров.

Кстати, в России в ближайшее время могут внести законопроект об уголовной ответственности за военные фейки — до 15 лет лишения свободы.

Жителям Алтайского края объяснили, как отличить правдивую информацию от фейковой.

Так называемые «Отряды Путина» восхитились российскими солдатами на Украине: «Я видела по телевизору, как гуманно отнеслись наши солдаты к украинцам, которые были пленные»

Два видео от Минобороны РФ

Минобороны РФ показало работу подразделений спецназа на Украине — бойцы в транспортно-штурмовом вертолете летят над территорией Украины. Также показывают высадку спецназа и полет вертолета над взлетной полосой ночью.

На другом видео показали работу боевых вертолетов на Украине — ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

На кадрах можно увидеть пуск и полет управляемых ракет класса «воздух — поверхность». Целями боевых вертолетов стал оружейный склад и бронетехника. В конце видео показали результаты поражения — обломки уничтоженной техники вооруженных сил Украины.

Без хлеба и зрелищ не оставят

Sony, Warner Bros. и Disney отменили прокат своих фильмов в России. После этого и киностудия Paramount приостановила выход своих фильмов в прокат.

«Мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, в том числе „Затерянный город“ и „Соник 2 в кино“. Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и на наших международных рынках, и продолжаем следить за ситуацией», — отметили в компании.

В российских кинотеатрах покажут отечественные фильмы вместо отмененных западных премьер. С учетом ухода из графика крупных зарубежных релизов дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты.

В этот же день ФАС РФ сообщила, что в стране заморозят цены на социально-значимые продукты в четырех крупных сетях. Минимизируют торговую наценку на 4 категории социально значимых товаров — хлебобулочные изделия, молочную продукцию, сахар и овощи «борщевого набора».

Телевидение. Телевизор. СС0

Коротко о разном , сделавшим 1 марта весьма интересным

Президент России Владимир Путин запретил вывозить из России больше $10 тыс. наличными.

Правительство выделило 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на поддержку российского бизнеса в условиях санкций.

Банк России принял решение не возобновлять 2 марта торги акциями на Мосбирже. Торги валютой будут.

Российские телеканалы убрали из эфира рекламу банка с участием Максима Галкина. Причиной, предположительно, стал пост телеведущего в Instagram с осуждением действий России на Украине.

Международная федерация баскетбола отстранила Россию от участия во всех турнирах под эгидой организации.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой Скрин с видео

Валюта и нефть

Официальный курс Банка России на 2 марта:

USD 91,75₽

EUR 102.91₽

Европарламент принял резолюцию с призывом ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России. Стоимость нефти Brent привесила $106 — это впервые с августа 2014 года.

Страны члены Международного энергетического агентства решили продать 60 млн баррелей нефти из национальных запасов для стабилизации цен. На США придется половина этой нефти.

На этом все, хорошей вам среды. И, кстати, загляните в произошедшее 28 февраля: безумие на валютном рынке, переговоры в Белоруссии и атаки хакеров.