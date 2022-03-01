Безумие на валютном рынке, переговоры в Белоруссии и атаки хакеров. Что еще произошло 28 февраля

Что произошло 28 февраля в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru об основных событиях.

Главное

На межбанковском рынке Forex по состоянию на 6:55 по мск доллар подскочил на 25,48% и достиг 105 рублей, что на 20 рублей больше, чем в 25 февраля. Евро достиг 127 рублей — РБК.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля с 9,5% до 20% годовых.

Сбербанк не планирует вносить изменения в условия уже выданных ипотечных и потребительских кредитов, в том числе повышать ставки — РБК. То же самое сообщил ВТБ.

Наконец прошли переговоры России и Украины. Украинская делегация прилетела к месту проведения на вертолете. Стороны говорили около пяти часов.

Следующая встреча пройдет в ближайшие дни, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Он также подвел некоторые итоги:

Минобороны России выпустило обращение к жителям Киева.

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ФИФА объявила о лишении России права на проведение международных матчей на своей территории — теперь домашние матчи отечественные команды будут проводить на нейтральных полях и без зрителей — RT.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийские санкции абсурдными и предложил свой вариант абсурда.

Украина перестала передавать информацию о своей погоде в международную метеосеть — Вести.

Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций для детей контент военной направленности — РКН.

Владимир Путин назвал западное сообщество «империей лжи».

Хакеры из группировки Anonymous взломали сайты ведущих российских СМИ — «Известий», ТАСС, «Коммерсанта» и других.

«Все последние дни сайт агентства ТАСС находился под постоянными массированными хакерскими атаками. Сегодня злоумышленникам удалось преодолеть защиту», — прокомментировали в агентстве.

В военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники, заявили в Минобороны РФ.

Россия закрывает небо для 36 стран в качестве ответных мер.

Корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд попал в прямом эфире под обстрел ВСУ в центре Донецка. Ему удалось укрыться в здании — Вести.

Потери

По меньшей мере 102 гражданских были убиты и 304 ранены на Украине с 24 февраля, заявила в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет — ТАСС.

По данным ООН, число беженцев, покинувших Украину, достигло 422 тыс.

Валюта

Официальный курс Банка России на 1 марта: