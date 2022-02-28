28 февраля
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Жизнь

Россия закрывает небо для Европы и не только

Россия закрывает небо для 36 стран. Это сделано в качестве ответных мер, сообщили в Росавиации.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении.

Список стран:

  • Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
  • А также: Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России, добавили в ведомстве.

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