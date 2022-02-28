До 31 февраля Кадыров дал срок политикам ЕС пересмотреть свою позицию по антироссийским санкциям

«Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз! И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жестко отомстить, и меры должны быть зеркальными», — пишет глава республики.