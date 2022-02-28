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Политика

До 31 февраля Кадыров дал срок политикам ЕС пересмотреть свою позицию по антироссийским санкциям

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к политикам стран ЕС пересмотреть свою позицию относительно санкций против России. И обозначил срок — до 31 февраля. Иначе он признает, что не бывает английского чая.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

«Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз! И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жестко отомстить, и меры должны быть зеркальными», — пишет глава республики.

По мнению Кадырова, от своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

В противном случае Чеченская Республика оставит за собой право тоже ввести санкции:

  • Закрыть чеченское небо для полетов их джетов,
  • Заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках,
  • Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения — и в Самашках,
  • Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение,
  • И признать, наконец, что не бывает английского чая!

Кадыров дал срок политикам — до 31 февраля.

Ранее Кадыров жестко призвал начать крупномасштабную операцию на Украине против «нацистов и шайтанов».

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