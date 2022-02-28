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Политика

Украинская делегация прилетела к месту проведения переговоров с российской стороной

Делегация из Украины на вертолетах прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает РИА «Новости».

Владимир Мединский.
Владимир Мединский.
Анна Зайкова, altapress.ru

Всего прилетело два вертолета — в них должны находиться представители Киева.

В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят министр обороны, глава фракции «Слуга Народа» и замглавы МИД.


Переговоры должны начаться в 12.00 мск, отметил помощник президента России Владимира Путина, глава делегации Владимир Мединский.

По его словам, позиция российской стороны для предстоящей встречи сформирована, и она готова вести переговоры столько, сколько потребуется.

Мединский добавил, что представители РФ ждут украинскую делегацию недалеко от границы Украины, в районе рядом с рекой Припять, пишет Газета.Ru.

Между тем на прошлой неделе провести референдум предложил Украине глава крымского парламента.

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