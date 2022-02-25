Провести референдум предложил Украине глава крымского парламента

«События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства», — сказал Константинов на сессии крымского парламента.

По его словам, будущее Украины — это страна антиНАТО, страна, в которой юридически закреплены соблюдение прав национальных общин и отказ от националистической идеологии.

«Обязательно должны быть осуждены судом все преступники, причастные к убийствам журналистов, политиков, всех несогласных с националистической идеологией, тысяч мирных людей в Донбассе. Это осуждение должно быть публичным», — заявил Константинов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В телеобращении он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло — Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.