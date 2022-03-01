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Экономика

Мишустин выделил 1 трлн рублей на поддержку российского бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину направить в 2022 году до 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Мишустин отметил, что 1 трлн рублей выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Распоряжение глава правительства подписал еще 26 февраля.

«Минфину России <…> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.

Информацию агентству подтвердил источник в правительстве РФ.

Накануне Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых (было 9,5%). В Госдуме пообещали обсудить такое решение ЦБ.

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