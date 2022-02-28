Решение ЦБ поднять ставку до 20% обсудят в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев затруднился прокомментировать решение Центробанка поднять ключевую ставку до 20%, пишет Газета.Ru.

«Мы как раз общаемся сейчас с коллегами в Госдуме. Прежде чем что-то комментировать, мы должны сами понять мотивы Центробанка», — сказал Бахарев.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Ранее резкий рост платы по ипотеке предрекли россиянам.