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Барнаульский «Киномир» отреагировал на отмену проката в России фильмов «Бэтмен» и «Морбиус»

Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России. Премьера перезапуска «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном должна была состояться 2 марта, «Морбиуса» с Джаредом Лето — 24 марта.

Фильм "Бэтмен"
Фильм "Бэтмен"
Кинопоиск

Сообщение об отмене появилось в издании Deadline, пишет РБК.

«В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма „Бэтмен“ в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — сказано в нем.

Подобное сообщение выпустила и компания Sony.

Американская компания Walt Disney Company также объявила о приостановке поставок фильмов и мультфильмов в российские кинотеатры — в частности, они не выпустят в прокат мультфильм «Я краснею».

Барнаульская сеть кинотеатров «Киномир» уже прокомментировала новость для своих зрителей.

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и тоже переживаем, но, к сожалению, пока у нас нет официальной информации о ближайших премьерах. Мы так же, как и вы, проснувшись, увидели новости, и получили ваши сообщения с вопросами. Мы запросили комментарий дистрибьютора, и как только что-то станет известно, поделимся с вами», — написали они в соцсетях.

В компании на вопрос altapress.ru ответили, что подобная новость стала для них полной неожиданностью.

«Мы отправили запросы в Москву, ждем ответа — там еще не начался рабочий день. Только после этого мы сможем как-то оценить ситуацию», — сказали в «Киномире».

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