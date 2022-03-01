В России в ближайшее время могут внести законопроект об уголовной ответственности за военные фейки

Об этом журналистам РИА «Новости» заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Законопроект может быть внесен в ближайшее время», — сказал он.
Предложение думского депутата по безопасности уже одобрил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил Пискарев, за ложные сообщения, повлекшие последствия, преступникам будет грозить до 15 лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что участникам спецоперации на Украине предложили предоставить статус ветерана.