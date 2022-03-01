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Жизнь

Участникам спецоперации на Украине предложили предоставить статус ветерана

Минобороны РФ предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Армия.
Армия.
Анна Зайкова

Согласно проекту федерального закона, предоставить статус ветерана боевых действий участникам военной спецоперации предложило Минобороны РФ.

«Раздел III приложения к Федеральному закону „О ветеранах“ дополнить <…> позицией следующего содержания: „Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года“», — говорится в документе.

В пояснительной записке сообщается, что речь идет о военнослужащих, выполняющих задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР.

«Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 млрд рублей», — уточнили в документе.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

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