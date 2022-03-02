2 марта -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

КуZбассом стали кемеровские власти называть регион в знак поддержки действий российских военных

В пресс-релизах администрации Кемеровской области появился новый вариант написания региона — русская буква «з» превратилась в «Z».

Владимир Путин встретился с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.
Владимир Путин встретился с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.
kremlin.ru.

Подобное написание можно встретить в пресс-релизе о том, что «куZбассовцы» написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Валерия Гергиева, которого накануне уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

В соцсетях властных органов региона тоже появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».


Журналисты НГС спросили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, что означают эти изменения. На что им ответили, что «КуZбасс — это вариация написания названия региона в поддержку спецоперации».

Напомним, что знак Z стал символом спецоперации на Украине, который российские войска наносят на военную технику.

По словам экспертов, знак указывает на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость