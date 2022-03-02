КуZбассом стали кемеровские власти называть регион в знак поддержки действий российских военных

В пресс-релизах администрации Кемеровской области появился новый вариант написания региона — русская буква «з» превратилась в «Z».

Подобное написание можно встретить в пресс-релизе о том, что «куZбассовцы» написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Валерия Гергиева, которого накануне уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

В соцсетях властных органов региона тоже появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».



Журналисты НГС спросили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, что означают эти изменения. На что им ответили, что «КуZбасс — это вариация написания названия региона в поддержку спецоперации».

Напомним, что знак Z стал символом спецоперации на Украине, который российские войска наносят на военную технику.

По словам экспертов, знак указывает на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.