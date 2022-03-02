2 марта -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Boeing на время прекращает техобслуживание российских самолетов

Boeing приостановил техническую поддержку и предоставление запасных частей для российских авиакомпаний.

Самолет Boeing 737.
Самолет Boeing 737.
pixabay.com

Все основные операции компании будут приостановлены в московском офисе, сообщает «Коммерсантъ».

«Мы также приостанавливаем предоставление запчастей, обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний. Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших сотрудников в регионе», — говорится в официальном заявлении Boeing.

Также Boeing временно прекратила работу учебного центра в московском Сколково и офиса на Украине.

Напомним, ранее российским авиакомпаниям запретили покупать самолеты Airbus и запчасти к ним.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость