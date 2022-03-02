Boeing на время прекращает техобслуживание российских самолетов

Все основные операции компании будут приостановлены в московском офисе, сообщает «Коммерсантъ».
«Мы также приостанавливаем предоставление запчастей, обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний. Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших сотрудников в регионе», — говорится в официальном заявлении Boeing.
Также Boeing временно прекратила работу учебного центра в московском Сколково и офиса на Украине.
Напомним, ранее российским авиакомпаниям запретили покупать самолеты Airbus и запчасти к ним.